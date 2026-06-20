¡Atención en la UC!: Estudiantes de La Plata busca dar el golpe con un ex seleccionado argentino

El seleccionado argentino que aparece en el radar de Estudiantes de La Plata y en la UC ponen atención.

El mercado de pases ya empieza a ser tema en varios equipos de nuestro continente, en la que los distintos clubes esperan aprovechar esta ventana de transferencia para poder nutrir sus planteles.

Uno de los clubes que desea poder reforzar su plantilla para la segunda parte del año es Estudiantes de La Plata de Argentina, quien se enfrentará en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

El conjunto argentino ya tiene el foco en este mercado y quiere dar un gran golpe en esta ventana de transferencias pensando en conformar un buen plantel para el torneo argentino y la fase final de la Copa Libertadores con un ex seleccionado argentino.

En las últimas horas el periodista Tomás Yaques informó en su cuenta de ‘X’ que Estudiantes de La Plataestá tras los pasos del atacante, Joaquín Correa quien milita hoy en día en Botafogo de Brasil.

Correa es opción en Estudiantes de La Plata | Foto: Getty Images

“¿PEGA LA VUELTA EL TUCU? Según informó Tomás Yaques en Rambla Stream, Joaquín Correa tendría intenciones de regresar a Estudiantes. Botafogo analiza una posible salida del delantero y, para avanzar en una eventual negociación”.

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“Estudiantes deberá resolver la inhibición vigente y presentar una oferta formal que satisfaga a todas las partes. Por ahora no hay nada cerrado, pero el sueño de volver a ver al Tucu con la rojiblanca empieza a tomar fuerza”, informaron.

De esta forma, en la Universidad Católica miran con atención lo que puede ser el mercado de su rival en la Copa Libertadores, en la que parece que se reforzará con todo para este importante desafío.

🇦🇹⚽ ¿PEGA LA VUELTA EL TUCU?



ℹ️ Según informó @YaquesTomas en Rambla Stream, Joaquín Correa tendría intenciones de regresar a #EDLP.



🔄 Botafogo analiza una posible salida del delantero y, para avanzar en una eventual negociación, Estudiantes deberá resolver la inhibición… pic.twitter.com/uLu4dqYjbm — La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) June 19, 2026

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