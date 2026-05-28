Primer triunfo de un equipo chileno en La Bombonera y la UC es líder de su grupo. Ahora espera rival en octavos.

Universidad Católica consiguió un triunfazo histórico en La Bombonera y derrotó por 1-0 a Boca Juniors para clasificar como líder exclusivo del Grupo D de la Copa Libertadores. El cuadro “Cruzado” se hizo fuerte en Buenos Aires y gracias al golazo de Clemente Montes se instaló directamente en los octavos de final del torneo continental.

La UC mostró personalidad desde el inicio y golpeó en el momento justo. A los 33 minutos, Cristián Cuevas lideró una gran jugada colectiva y se asoció con Montes, quien eludió marcas y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Leandro Brey.

El equipo dirigido por Daniel Garnero supo resistir la presión de Boca en el complemento y terminó celebrando una victoria inolvidable en uno de los estadios más difíciles del continente. Con este resultado, los cruzados alcanzaron los 13 puntos y finalizaron como líderes absolutos de su grupo.

Triunfazo histórico de la UC en La Bombonera le da el pase a octavos de Libertadores.

Por su parte, Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores e irá a Sudamericana tras terminar tercero, mientras que Cruzeiro avanzó a octavos como segundo del Grupo D. La UC, en tanto, se mete entre los 16 mejores equipos de América y ahora espera rival para la siguiente ronda.

Los posibles rivales de Universidad Católica en octavos de final

Tras finalizar la fase de grupos, Universidad Católica ya comienza a mirar el sorteo de los octavos de final y conoce a varios de los equipos que podrían cruzarse en su camino.

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Los posibles rivales de la UC son:

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Fluminense

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central

Cruzeiro

Ahora, los cruzados deberán esperar el sorteo oficial de la Conmebol para conocer a su rival en la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores.