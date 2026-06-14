La escuadra de Daniel Garnero quiere conseguir una victoria para quedar como escolta de Colo Colo.

Universidad Católica tiene todo listo para recibir a Universidad de Concepción por la fecha 15 de la Liga de Primera. El conjunto precordillerano tendrá diversas modificaciones para este partido.

Debido a las suspensiones vigentes, el elenco dirigido por Daniel Garnero tuvo que realizar cambios en el once inicial. El principal está en el arco: así lo confirmó el propio club a través de redes sociales.

Por la ausencia de Vicente Bernedo (castigado por su entrevero contra Colo Colo), el encargado de resguardar la portería será Darío Melo. Tendrá una oportunidad de oro bajo los tres tubos.

A su vez, hay que consignar que Daniel González también quedó fuera por el mismo motivo anteriormente mencionado. Su puesto será utilizado por Juan Ignacio Díaz.

Y, finalmente, Clemente Montes no fue considerado desde el arranque. El jugador en cuestión ha tenido que lidiar con un problema respirario, por lo que quedó relegado a la banca de suplentes: Diego Corral estará en la estelaridad.

Darío Melo será titular en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La formación titular de Universidad Católica

El dibujo táctico será con: Darío Melo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez; Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral.

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Concepción está pactado para este domingo 14 de junio. Está programado para jugarse desde las 17:30 horas en el Claro Arena.

En resumen:

El arquero Darío Melo será titular en Universidad Católica ante Universidad de Concepción.

será titular en Universidad Católica ante Universidad de Concepción. El club Universidad Católica jugará el domingo 14 de junio en el Claro Arena.

jugará el domingo 14 de junio en el Claro Arena. El técnico Daniel Garnero modificó la formación por las suspensiones de dos futbolistas.