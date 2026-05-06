Los Cruzados le dan la bienvenida a su nueva casa de apuestas, que ahora también aparecerá en la camiseta de Universidad Católica.

Un gran anuncio tienen en Universidad Católica respecto a un nuevo auspiaciador que se suma a La Franja, el que ya estaba como main sponsor de Colo Colo y Universidad de Chile.

La UC no se quedó atrás y firmó una alianza con la casa de apuestas JugaBet, la que ahora dice presente en la camiseta del equipo femenino precordillerano.

La marca estará visible en la zona superior de la espalda del uniforme de las Cruzadas y también en el short.

Con esto, JugaBet marca presencia en los tres grandes del fútbol chileno, un verdadero hito y el comienzo de una relación con el club precordillerano.

Este acuerdo también tiene un profundo significado, pues pone a la ‘Casa de las Leyendas’ a la vanguardia con el fútbol femenino.

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Cabe recordar que JugaBet se encuentra en el balompié nacional desde 2024 cuando comenzó a aparecer en la parte frontal del uniforme de la U, sumando al Cacique en 2025.

En síntesis