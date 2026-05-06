Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
U. Católica

Universidad Católica firma alianza con JugaBet que completa el triplete en el fútbol chileno

Los Cruzados le dan la bienvenida a su nueva casa de apuestas, que ahora también aparecerá en la camiseta de Universidad Católica.

La UC suma un nuevo sponsor para este 2026. (Foto: Captura)
La UC suma un nuevo sponsor para este 2026. (Foto: Captura)

Un gran anuncio tienen en Universidad Católica respecto a un nuevo auspiaciador que se suma a La Franja, el que ya estaba como main sponsor de Colo Colo y Universidad de Chile.

La UC no se quedó atrás y firmó una alianza con la casa de apuestas JugaBet, la que ahora dice presente en la camiseta del equipo femenino precordillerano.

La marca estará visible en la zona superior de la espalda del uniforme de las Cruzadas y también en el short.

Con esto, JugaBet marca presencia en los tres grandes del fútbol chileno, un verdadero hito y el comienzo de una relación con el club precordillerano.

Este acuerdo también tiene un profundo significado, pues pone a la ‘Casa de las Leyendas’ a la vanguardia con el fútbol femenino.

Cabe recordar que JugaBet se encuentra en el balompié nacional desde 2024 cuando comenzó a aparecer en la parte frontal del uniforme de la U, sumando al Cacique en 2025.

Ver también

Qué pasa si Universidad Católica gana, empata o pierde vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

En síntesis

  • Universidad Católica firmó una alianza con JugaBet para patrocinar su equipo femenino.
  • La marca JugaBet aparecerá en la espalda y short del uniforme de las Cruzadas.
  • JugaBet es auspiciador de la U desde 2024 y de Colo Colo desde 2025.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones