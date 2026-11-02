Universidad Católica tiene en la mira a este refuerzo para 2027: “Acercó posiciones”

Según reveló el periodista Jorge "Coke" Hevia, la dirigencia de la UC ya entabló contactos con Arnaldo Castillo.

Universidad Católica ya piensa en el mercado de fichajes y todo indica que la delantera será una de las posiciones a reforzar. El elenco precordillerano necesita una incorporación de peso para disputar certámenes internacionales.

Y según reveló el periodista Jorge “Coke” Hevia en el programa De Buena Fuente de DLT Sports, la cúpula de la UC ya entabló contactos con un goleador: ese es el caso de Arnaldo Castillo.

El ariete de 29 años concluye su vínculo con O’Higgins y el conjunto de San Carlos de Apoquindo lo tiene en carpeta. No obstante, el ariete ya manifestó un reparo sobre el interés.

“Universidad Católica acercó posiciones para cachar qué onda con Arnaldo Castillo, que termina contrato en diciembre. El problema es que no es para ser banca, es potencial seleccionado chileno”, lanzó el comunicador.

“Consultó las condiciones por Arnaldo Castillo. ¿Por qué? Porque termina contrato. Obviamente, hay un acuerdo con O’Higgins en el que él dice: ‘cumplí una etapa, quiero crecer’ y (le responden) ‘dale, pero renuévame'”, agregó.

Arnaldo Castillo está en la mira de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica busca a Arnaldo Castillo

Finalmente, Coke Hevia aseguró que el atacante no quiere arribar a la UC para ser suplente de Fernando Zampedri. Sin embargo, el paraguayo siente que es su momento para dar el salto.

“Pero, también, en esa conversación fue ‘todo bien, pero yo no puede ir a ser banca’, por lo que muchos creen que el proyecto tiene que venir de abajo”, complementó.