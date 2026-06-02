¿Se va de la UC? Clemente Montes en la mira del extranjero: las tres ligas que lo siguen de cerca

El delantero de Universidad Católica atraviesa un gran momento y su rendimiento ya comienza a llamar la atención fuera del fútbol chileno.

El buen momento de Clemente Montes en Universidad Católica no solo ha tenido impacto en la Liga de Primera, sino que también sus actuaciones en la Copa Libertadores 2026 han comenzado a generar repercusión fuera de Chile.

El delantero cruzado se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del técnico Daniel Garnero, sumando protagonismo en la ofensiva: registra 23 partidos disputados, siete goles y seis asistencias en la presente temporada.

En ese escenario, su futuro comienza a instalarse como un tema a seguir de cerca en San Carlos de Apoquindo, con clubes del extranjero siguiendo su evolución en el corto plazo.

Clemente Montes anotó el gol de la clasificación a octavos de final en la Libertadores | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Clemente Montes podría tener los días contados en la UC

De hecho, en las últimas horas el medio Sabes Deportes informó que el oriundo de Vitacura estaría siendo seguido desde tres mercados importantes, lo que podría abrir la puerta a una posible salida.

“Clemente Montes es seguido de varios destinos; entre ellos, Portugal, Brasil y la MLS están interesados en la nueva joya de la Universidad Católica en este mercado de pases”, consignó el citado medio.

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Cabe recordar que Montes ya tuvo su primera experiencia en el extranjero cuando en 2023 partió al Celta de Vigo B, donde disputó 11 encuentros y anotó un gol.

De esta manera, el seleccionado chileno se posiciona como uno de los nombres que podrían dar el salto al extranjero en este mercado de fichajes.

En resumen…

El buen nivel de Clemente Montes en Universidad Católica lo tiene en la órbita de de clubes de Portugal, la Major League Soccer (MLS) y Brasil, lo que podría abrirle una nueva oportunidad en el corto plazo.