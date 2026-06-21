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“Es un loco”: Fabricio Coloccini revela el llamativo gesto de Fernando Gago desde la clínica durante partido de la U

El entrenador argentino no ha perdido contacto con su cuerpo técnico y se mantiene pendiente del funcionamiento del Romántico Viajero.

"Es un loco": Coloccini revela el llamativo gesto de Gago desde la clínica
© Photosport"Es un loco": Coloccini revela el llamativo gesto de Gago desde la clínica

Universidad de Chile vive un presente particular debido a la ausencia de su entrenador principal, Fernando Gago, quien continúa en proceso de recuperación tras un episodio cardíaco que obligó a su hospitalización.

El técnico argentino permanece internado en la Clínica Alemana, situación que lo mantuvo alejado de la banca en el triunfo por 4-1 ante Santiago Wanderers, por la fecha 3 de la Copa Chile.

En ese escenario, el trabajo quedó en manos de su staff técnico, encabezado por Fabricio Coloccini, quien debió asumir un rol protagónico en la conducción del plantel azul durante el compromiso ante los Caturros.

El mensaje de apoyo de los jugadores de la U a Fernando Gago | FOTO: Andres Pina/Photosport

El mensaje de apoyo de los jugadores de la U a Fernando Gago | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Gago continúa en contacto permanente con su cuerpo técnico

En conferencia de prensa post partido, el propio Coloccini entregó detalles del particular contacto que mantuvo Gago incluso desde la clínica, revelando una actitud que llamó la atención de los presentes.

Fer (Gago) es un loco. En el entretiempo ya estaba llamando y quería saber cómo estábamos y lo que él había visto desde la clínica en el partido… No se puede con él, quería estar presente”, relató el exdefensor de la Selección Argentina.

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“Llamó en el entretiempo y nos comentó un poquito cómo venía viendo el partido”, cerró Coloccini.

Este gesto demuestra que Gago, incluso a la distancia, no pierde detalle del funcionamiento del Romántico Viajero.

En resumen

  • Fabricio Coloccini reveló que Fernando Gago siguió el partido de la U desde la clínica, llamando en pleno entretiempo para comentar el desarrollo del juego ante Santiago Wanderers pese a su hospitalización.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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