Tras eliminar a Boca Juniors, el DT de Universidad Católica fue consultado sobre un posible regreso a su país. Fue claro.

Universidad Católica saca pecho tras la cordillera: dejó fuera de la Copa Libertadores a Boca Juniors. Luego de quedarse con la victoria 1-0 en La Bombonera, la escuadra de Daniel Garnero consiguió la hazaña.

Ante ello, un medio local le consultó al DT sobre si le gustaría retornar a su país de origen, Argentina. ¿Qué respondió? Le cerró las puertas a una salida de la institución de Las Condes.

A pesar del apetito que puede generar en un estratega dirigir en una de las ligas más competitivas de Sudamérica, él está más que conforme en San Carlos de Apoquindo. Y va por más.

“Yo estoy trabajando afuera hace mucho tiempo, prácticamente quedé radicado en Paraguay, estuve como 10 años“, señaló en primera instancia en conferencia de prensa.

Sobre la misma línea, agregó: “Ahora una nueva experiencia en Santiago, nos está yendo bárbaro. Nos gusta mucho la ciudad, estamos muy cómodos. El fútbol argentino está lejos“.

Daniel Garnero se mantendrá en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica arrasa en Copa Libertadores

Finalmente, Daniel Garnero tuvo palabras para la actuación de la UC en la fase de grupos del certamen continental. A pesar del dubitativo comienzo, el desenlace fue mágico.

“El arranque con el sorteo no era el más agradable (…) Cuando tienes al grupo convencido, se entrega al máximo y se pueden obtener resultados. Estamos muy satisfechos“, cerró.

En síntesis:

El director técnico Daniel Garnero lideró la histórica clasificación de Universidad Católica tras vencer 1-0 a Boca Juniors.

lideró la histórica clasificación de Universidad Católica tras vencer 1-0 a Boca Juniors. El estratega Daniel Garnero descartó un pronto regreso al fútbol argentino debido a su comodidad en Santiago.

descartó un pronto regreso al fútbol argentino debido a su comodidad en Santiago. El club Universidad Católica avanzó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores tras finalizar la fase de grupos.