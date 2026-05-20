Vuelve un viejo conocido: el nombre que llega como primer ‘refuerzo’ de la UC para el segundo semestre

El futbolista volverá a Universidad Católica para cumplir los seis meses de contrato que aún mantiene con la escuadra cruzada.

Universidad Católica ya comienza a proyectar el segundo semestre de la temporada 2026. Mientras el equipo de Daniel Garnero pelea en la Copa Libertadores y busca consolidarse en la Liga de Primera, en San Carlos de Apoquindo también empiezan a tomar forma los primeros movimientos del mercado.

Uno de los focos que tendrá la dirigencia cruzada será la conformación del plantel para la segunda rueda, donde la UC espera potenciar algunas posiciones y recuperar futbolistas pensando en los desafíos deportivos que tendrá por delante.

Y en medio de ese escenario, un nombre que ya conoce perfectamente el club volverá a instalarse como alternativa en la precordillera, así lo informó el medio partidario Frecuencia Cruzada.

Guillermo Soto vuelve a Universidad Católica

¿De quién se trata? De Guillermo Soto, quien finalizará su préstamo en Tigre de Argentina y volverá al Claro Arena para cumplir los seis meses de contrato que aún le restan con la UC.

El lateral derecho partió a “El Matador” a mediados del año pasado en busca de continuidad y protagonismo. Sin embargo, durante este semestre apenas disputó 186 minutos, registrando dos partidos como titular y otros dos ingresos desde el banco de suplentes.

Cabe recordar que el defensor tendrá dura competencia en el puesto, considerando el gran presente de Sebastián Arancibia, quien se ha consolidado como titular indiscutido en la banda derecha. Además, Bernardo Cerezo tampoco tiene asegurada su continuidad y podría salir en busca de mayor protagonismo.

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En caso de la partida de Cerezo, Soto podría correr con ventaja para pelearle un puesto a Arancibia | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

De esta manera, Soto asoma como el primer “refuerzo” cruzado para la segunda parte de la temporada.

En resumen…

Guillermo Soto volverá a Universidad Católica luego de finalizar su préstamo en Tigre de Argentina.

El lateral derecho aún tiene contrato vigente con la UC y deberá pelear un puesto en el equipo de Daniel Garnero de cara al segundo semestre de la temporada 2026.