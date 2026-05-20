El destacado relator respaldó a tres jugadores de Universidad de Chile. ¿A quiénes? Mencionó a Lucas Barrera, Agustín Arce y Marcelo Morales.

Universidad de Chile vive un complejo momento. El conjunto azul se desinfló, lo que fue analizado por Alejandro Lorca: cuestionó el desempeño del plantel con excepción de algunos nombres.

¿A quiénes exculpó del bajo rendimiento del equipo? En conversación con BOLAVIP Chile, el relator e hincha del cuadro estudiantil aplaudió a Lucas Barrera, Agustín Arce y Marcelo Morales.

Para el rostro de TV, tales piezas sostienen al elenco de Fernando Gago. En los dos primeros casos, irrumpieron directamente desde la cantera durante esta temporada: un punto a no olvidar.

“Yo creo que hay razones como para haber perdido la paciencia, el equipo no se encuentra (…) Hay una baja generalizada en el nivel de los jugadores”, comenzó señalando.

“En este minuto, lo único que ha salvado a la U de una debacle total es la fresca aparición de (Lucas) Barrera y (Agustín) Arce, con el retorno de Marcelo Morales. El resto es muy precario”, agregó.

Alejandro Lorca destacó a tres jugadores de Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Alejandro Lorca pierde la paciencia con Universidad de Chile

Finalmente, el locutor ahondó en su reflexión y le dejó un palo a una de las mayores promesas de la institución. Quiere que el club de sus amores enmiende el camino.

“Pero el resto, todos han bajado y para qué hablar de las incorporaciones. Fueron un desastre y (Lucas) Assadi muy mal“, cerró sobre la actualidad de Universidad de Chile.

En síntesis:

El relator Alejandro Lorca analizó y criticó el bajo nivel de Universidad de Chile .

analizó y criticó el bajo nivel de . El locutor exculpó de la crisis a Lucas Barrera, Agustín Arce y Marcelo Morales.

y Marcelo Morales. El comunicador cuestionó el rendimiento de las incorporaciones y del volante Lucas Assadi.