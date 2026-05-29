¡Tiene 50 mil reproducciones! Hinchas de la UC dejan en silencio a La Bombonera: “Son una vergüenza”

Un registro audiovisual da cuenta del fervor que vivieron los hinchas de la UC en Argentina y la nula respuesta por parte de Boca.

Universidad Católica se clasificó el día de ayer a los octavos de final de la Copa Libertadores de América tras derrotar por la cuenta mínima a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El único gol del compromiso lo hizo Clemente Montes, quien tras una jugada individual notable y un remate de larga distancia al ángulo venció al portero Xeneize y le terminó dando la clasificación al conjunto cruzado.

El cuadro chileno no estuvo solo el día de ayer en Argentina y cerca de dos mil hinchas de Universidad Católica llegaron hasta La Bombonera. Ahí vivieron su partido aparte: burlas a los Xeneizes, festejos y un cántico que se hizo viral al otro lado de la Cordillera de los Andes.

“Oh son una verguenza son locales y no alientan” cantaban los chilenos jajajjajajaj pic.twitter.com/MoS2YSuzwJ — Rivernista (@MIYO4EVA) May 29, 2026

En los minutos finales, cuando la clasificación cruzada era inminente, comenzó a sonar el “Oh, son una vergüenza, son locales y no alientan”. El registro se masificó rápidamente en Redes Sociales e incluso en Picado TV de Argentina lo replicaron.

El panel de programa, incluso, se puso a cantar el cántico entonado por los hinchas cruzados para ‘cargar’ a Boca Juniors, equipo que ahora deberá disputar los Playoff de Copa CONMEBOL Sudamericana ante O’Higgins de Rancagua.

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Más allá de los cánticos, Universidad Católica vivió una noche de ensueño en Buenos Aires. Ahora, pretende tener un sorteo favorable en los octavos de final para ilusionarse en serio en esta Copa Libertadores de América.

En síntesis

Universidad Católica clasificó a octavos de final de Copa Libertadores en La Bombonera.

Clemente Montes anotó el gol de larga distancia que dio el triunfo a Universidad Católica.

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