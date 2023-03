Universidad de Chile luchó hasta la última pelota, pero no pudo quedarse con el partido ante Unión La Calera y cosechó un punto que le permite dormir como puntero del Campeonato Nacional 2023 junto a Universidad Católica.

El equipo de Mauricio Pellegrino hizo un buen primer tiempo, pero en la segunda fracción se vio contenida por el buen partido que planteó el conjunto calerano y no pudo sobreponerse al empate de la visita.

Diego Rivarola, ídolo eterno de los universitarios, analizó en ESPN lo que dejó el empate de los universitarios en el Estadio Santa Laura y, si bien está tranquilo, le dio un tirón de orejas a los laterales azules.

Rivarola hizo énfasis en los laterales. | Foto: Agencia UNO

“Creo que fue un partido parejo, donde ninguno fue superior y sabemos que Calera es un equipo con muy buenos jugadores, pero Universidad de Chile deja cierta tranquilidad, este equipo va por buen camino y aún hay cosas por mejorar”, dijo.

En esa línea, aporta diciendo que “Hoy la U necesita que sus laterales sean agentes ofensivos más determinantes, ahí hay un tema a trabajar. Lo de Osorio y Assadi el año pasado eran más determinantes, tienen que volver a atreverse de nuevo y tomar esa confianza”.

“Me parece que en líneas generales ahora vemos una U que no se descarrila, tiene su camino y se le nota distinto desde el posicionamiento. Cuando tiene la pelota no se desespera como antes que le hacían un gol y estos partidos los terminaba perdiendo. Tiene una estructura y una tranquilidad para jugar, no se va ganar siempre, pero no se vuelvan locos”, complementó en el cierre.