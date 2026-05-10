El exfutbolista identificado con Universidad de Chile, analizó lo que fue la derrota ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Este domingo Universidad de Chile volvió a tropezar con Unión La Calera en la Copa de la Liga 2026 y quedó pendiendo de un hilo en su anhelo por clasificar a semifinales.

La U ya no depende de sí misma para seguir en carrera en este nuevo torneo del fútbol chileno, pues quedaron a tres puntos de los líderes, que son los Cementeros y Audax Italiano, cuando resta solo una fecha.

Tras lo sucedido en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, el exfutbolista Manuel ‘Caté’ Ibarra, identificado con los azules, conversó con BOLAVIP y analizó lo que significa esta dura caída por 1-0.

“Es un golpe duro, si obviamnete no se ganó que es lo se esperaba para jugar una final con Audax habría sido maravilloso, pero no sé qué provecho se habrá sacado de bien en este partido, lamentablemente”, comenzó diciendo.

Eso sí, llamó a no crucificar el trabajo que está realizando el entrenador Fernando Gago: “Lo que pasa que esto la verdad es tema de partido a partido, no se puede crucificar por un resultado. No pasa por un resultado el crucificar lo que se viene haciendo bien, hay cosas que se han ido mejorando, hay cosas que se han ido reduciendo, pero esto es partido a partido”.

“El próximo partido será otro, Campeonato Nacional será otra cosa. Yo creo que esta es justamente una caída dolorosa”, completó Caté Ibarra.

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En síntesis