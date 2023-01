Universidad de Chile se encuentra en proceso de resolver si sigue en el mercado de pases para traer nuevos refuerzos, luego de la derrota ante Huachipato por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Algo que debe decidir lo más pronto posible, teniendo en cuenta que ya han dado ventajas en el comienzo del torneo.

En ese sentido, Rodrigo Goldberg, ex director deportivo de Azul Azul, recuerda cómo era el proceso de poder traer más jugadores en la U, donde muchas opiniones siempre eran contrarias.

"Muchas veces se toman decisiones con los hechos, con la leche derramada. Yo sé y es evidente que se la han pedido, tanto cuerpo técnico como la dirección deportiva, la contratación de jugadores. Han dicho que necesitamos esto. En el tema presupuestario han dicho no, lo que pasa es que se toman decisiones por urgencia y no por convicción" destaca en radio Cooperativa.

Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas fueron directores deportivos en la U.

Por lo mismo, recuerda una experiencia que tuvo con el directorio de Azul Azul, cuando se buscaba reforzar a un plantel por la lucha del descenso.

"El año 2019 con Sergio (Vargas) dijimos hay que reforzar, la respuesta fue un choque contra la pared. No todos, no quiere decir que éramos dos contra nueve, eso es mentira. Mucha gente nos apoyaba. Los que tomaban decisiones decían que no. Sólo con los resultados que nosotros decíamos 'estamos en peligro de descenso'. Fue tanto, que una persona del directorio dijo que no se hablaba más del descenso, que la palabra se desterraba del directorio. Como diciendo que si no hablamos de descenso esto desaparece", comenzó contando.

Fue el momento en que se luchó más de la cuenta para poder abrir la billetera y poder contratar a un nuevo jugador, que resultó clave en ese año, aunque sólo vino por pocos meses.

"Cuando estábamos con el agua hasta el cogote, les dijimos esto hay que reformarlo, que nos dijeron vayan a buscar a uno. Trajimos a Leo Fernández. Fue un parto convencer. Fue un parto. Nos decían 'si ganamos dos partidos estamos al otro lado', que éramos exagerados, que no nos preocupáramos. Eran todos los días peleas. Uno después se preguntaba por qué no nos escucharon antes, que ya lo veíamos venir. Pero cuando estábamos con el agua al cogote fuimos. Pero el problema es que en ese momento, todo te sale mucho más caro. Cuando pasa el tiempo menos posibilidades tienes", finaliza y deja abierto el debate.