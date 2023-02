Premios nacionales de periodismo deportivo se debaten por el momento de U de Chile: Equipo en construcción vs. Protagonista del torneo

Universidad de Chile no sabe de derrotas hace un largo tiempo y ahora es solo abrazos tras el triunfazo que metió ante Curicó Unido que instaló al cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino como líder del torneo junto a Huachipato que marcha con canasta limpia.

“A mí me pareció que el primer tiempo la U fue superior, pero me sorprendió lo mal que planteó el partido Curicó, le regaló mucho espacio, le dio la pelota a la U y lo dejó jugar, nunca lo asustó de mitad de cancha hacia arriba y eso contribuyó”, planteó a Bolavip Chile, Sergio Gilbert, premio nacional de periodismo deportivo.

Pese al mal juego del Curi, Gilbert pide reconocer a los universitarios: “Hay que darle mérito a la U también que subió individualmente como en el caso de Mateos, Ojeda, Fernández y Guerra, eso también alienta a que la U tenga este tipo de actuaciones que se van viendo mejor con el correr del tiempo”.

En el cierre, pone la pelota al piso y advierte que Universidad de Chile aún es un equipo que est´en proceso de consolidarse: “Yo creo que está en construcción todavía, pero esto va reforzar conceptos y los ánimos de Pellegrino y de su equipo”.

Miradas opuestas

Julio Salviat, también premio nacional de periodismo, analizó en El Ágora lo que dejó el triunfo azul y cree que Universidad de Chile ahora puede ser un contendiente serio para pelear palmo a palmo el Campeonato Nacional 2023.

“Ya no muestra debilidades defensivas. Ya no hay pases para el hombre invisible. Ya no cometen las chambonadas a las que parecían acostumbrados. Universidad de Chile sigue mejorando, y parece que el asunto va en serio”, dijo.

Salviat cree que la U hizo el mejor partido en mucho tiempo: “En el Estadio La Granja, los azules cumplieron su mejor actuación no solo en este campeonato, sino que en mucho tiempo y se quedaron con una victoria por 3-1 que pudo ser más amplia con un poco más de certeza en el finiquito de jugadas muy bien elaboradas”.

“Lo meritorio es que lo hizo frente a un buen equipo. Curicó Unido fue un gran protagonista en el torneo del año pasado y no ha cambiado ni su estructura ni su sistema. Tal vez la Copa Libertadores lo haya distraído un poco, pero no hay excusa para la forma en que fue superado”, complementó.

¿La gran vara para medir a la U? El periodista la revela: “El asunto es que, de seguir así, hay un protagonista más para la pelea por el campeonato. Un actor que estaba ausente desde hace mucho tiempo y que parece renovado. En dos fechas más, Colo Colo dirá”, cerró.