Advierten drástico cambio de Universidad de Chile para el mercado de fichajes: “Cuidado”

Según reportó el periodista Marcelo Díaz, la directiva azul no ha descartado el arribo de un nuevo portero.

Universidad de Chile tendrá que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Ya que solo puede incorporar tres jugadores (Gonzalo Reyna será inscrito como juvenil), la cúpula estudiantil debe actuar con minuciosidad.

Por ello, según informó Marcelo Díaz en los micrófonos de TNT Sports, puede haber un giro dramático en el período de transferencias. ¿Qué pasó? La escuadra azul puede cambiar su plan.

Si en primera instancia solo se hablaba de un puntero, un mediocampista y un zaguero para el segundo semestre, hay una sorpresiva posición que puede tener nuevos rostros en el epílogo de la temporada.

“Buscan otro extremo, volante central y defensa central. Aunque la última información que me dieron es que ojo, también se puede ver un arquero“, lanzó el comunicador.

En dicha línea sobre la planificación del libro de pases de Universidad de Chile, el rostro de televisión complementó: “Cuidado, no está tan cerrado el tercer cupo para un arquero“.

Marcelo Díaz reveló la sorpresa en Universidad de Chile. (Foto: TNT Sports)

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¿Un cuarto cupo para Universidad de Chile?

Cabe consignar que en caso de una transacción por sobre 250 mil dólares, las instituciones nacionales podrán acceder a una cuarta vacante en esta ventana. Un punto clave para el futuro.

Por el momento, Universidad de Chile mantiene bajo siete llaves los nombres de sus objetivos. Tiempo hay de sobra: tiene hasta el día anterior al inicio de la fecha 19 para concretar sus movimientos.