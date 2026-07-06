La U oficializa a su primer refuerzo en el mercado de fichajes: “¡Acuerdo cerrado!”

Gonzalo Reyna fue confirmado como incorporación para el segundo semestre. Arriba a préstamo desde Racing Club.

Universidad de Chile tiene listo a su primer refuerzo para el desenlace de la temporada: Gonzalo Reyna fue oficializado con bombos y platillos. El atacante argentino abre el mercado de fichajes del cuadro estudiantil.

A través de redes sociales, el conjunto universitario le presentó la incorporación a sus hinchas. Tiene 19 años y su última casa deportiva fue Boston River de Uruguay, elenco con el que disputó certámenes internacionales.

Sin embargo, hay que destacar que desembarca en La Cisterna bajo una cesión hasta mediados de 2027. Fue pedido por Fernando Gago tras ser conocerlo durante su paso por Racing Club, el dueño de su pase.

“¡Acuerdo cerrado! Estamos felices anunciar oficialmente la llegada de Gonzalo Reyna, delantero argentino de 19 años que arriba a préstamo por un año y con opción de compra desde Racing Club”, lanzó el comunicado.

“En Racing coincidió con nuestro entrenador Fernando Gago, con quien compartió entrenamientos mientras jugaba en el equipo de proyección y entrenaba junto al primer equipo”, agregó la misiva.

Gonzalo Reyna ya es jugador de Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Las primeras palabras del refuerzo de Universidad de Chile

En su confirmación, Gonzalo Reyna abordó su compromiso con la institución laica. Durante la vigente campaña, sumó participación en la Copa Sudamericana: acumula 20 partidos en 2026.

“Es algo muy lindo, apenas me enteré ya tenía ganas de estar acá (…) este es un club muy grande, es una oportunidad de crecer y conseguir títulos“, cerró sobre Universidad de Chile.