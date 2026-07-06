¿El refuerzo bombástico? U. de Chile va por una obsesión de Fernando Gago: “Hay interés”

Según reportan desde el otro lado de la cordillera, Matías Zaracho está en la mira de Universidad de Chile para el segundo semestre.

Universidad de Chile comienza a moverse en el mercado de fichajes. Tras la oficialización de Gonzalo Reyna, la escuadra estudiantil no cesa en su búsqueda de nuevas incorporaciones.

Y una de ellas, puede ser un viejo deseo de Fernando Gago: un mediocampista argentino está en carpeta para el segundo semestre. Al menos, así lo advierten desde el otro lado de la cordillera.

Según informa el periodista Ariel Ludueña, ese es el caso de Matías Zaracho. El volante de 28 años seduce en el conjunto universitario, pero hay una importante traba para que el negocio se concrete.

“Hay interés de la U de Chile en Matías Zaracho. Fernando Gago ya lo había querido, mientras estuvo como entrenador de Boca“, expresó el comunicador en su cuenta de X.

Luego, explicó el principal obstáculo para Universidad de Chile: el futbolista tiene contrato vigente y saldrá exclusivamente bajo una transferencia. “Desde Racing solo escucharían ofertas en caso de venta“, agregó.

Matías Zaracho está en la órbita de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Matías Zaracho en la mira de Universidad de Chile

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 20 enfrentamientos con Racing Club. En dichos compromisos, logró anotar tres goles y entregar una asistencia.

Tal como fue mencionado, su vínculo rige hasta el 31 de diciembre de 2028. En su carrera también registra pasos por Atlético Mineiro y logró debutar en la Selección Argentina.