Advierten que esta figura de Universidad de Chile busca su salida: “No está conforme”

Franco Calderón está en Argentina y según trascendió, se encuentra gestionando su partida de Universidad de Chile para el segundo semestre.

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes, pero no solo para sumar jugadores a su plantel profesional. Algunas figuras pueden despedirse de la institución en este período.

Uno de ellos, ha perdido protagonismo durante 2026, por lo que busca su partida para el segundo semestre. ¿De quién se trata? Franco Calderón no está a gusto con su presente.

Según informó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el defensor central se encuentra en Argentina y pretende gestionar alguna propuesta para encontrar un nuevo rumbo para su carrera.

“Como los clubes allá están armando sus planteles con miras a la temporada que arranca el 26 de julio, existe la opción que pueda tener una oferta y poder partir de la U“, comenzó indicando.

Luego, sobre el zaguero oriundo de Chaco, agregó: “No está conforme con la condición que hoy tiene con (Fernando) Gago. Su idea es volver a Chile, pero con una oferta bajo el brazo”.

Franco Calderón puede salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Franco Calderón no está conforme en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 18 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, no logró anotar goles ni entregar asistencias.

Cabe consignar que Franco Calderón tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, su futuro está en manos de la dirigencia laica.