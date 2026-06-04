El representante del mediocampista paraguayo abordó la competencia que ha tenido en Universidad de Chile. Fue simple y conciso.

Universidad de Chile se acerca a una salida: Lucas Romero vive sus últimos días en el cuadro azul. El volante no logró consolidarse y buscará un nuevo rumbo en el mercado de fichajes.

Ello fue abordado por su representante, Regis Marques, en conversación con Radio ADN. Y lejos de cualquier excusa, el agente explicó por qué su cliente no suma minutos en el conjunto estudiantil.

La sorpresa: fue simple y conciso. Aludió directamente a la aparición de Lucas Barrera, que con su juventud irrumpió en el primer equipo y se llevó la camiseta de titular con el nuevo cuerpo técnico.

“Lo que le impidió jugar es que el chico que entró, está jugando bien. Se fue a la selección y el chico entró, lo hizo bien, ganaron partidos y es parte. No creo que jugó mal porque no tuvo oportunidades“, comentó.

Sobre el mismo punto de su representado, el empresario agregó: “Tenemos que valorar a los que juegan bien, no estoy para hablar mal del club porque veo el fútbol como negocio y le ganaron el puesto“.

Lucas Barrera opacó a Lucas Romero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile

Luego, Regis Marques se refirió al presunto interés de elencos nacionales por los servicios del seleccionado paraguayo. Lo negó y confirmó lo expuesto por BOLAVIP Chile: está en la mira de otras escuadras de Sudamérica.

“En Limache, en Ñublense y yo nunca hablé. Es imposible, no sé de dónde sale eso. Hoy tengo una propuesta de México, Paraguay y quiero trabajar en Brasil cuando se abra el libro de pases“, cerró.

En resumen:

El representante Regis Marques confirmó que el volante Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile.

confirmó que el volante saldrá de Universidad de Chile. El canterano Lucas Barrera le ganó el puesto de titular al mediocampista paraguayo.

le ganó el puesto de titular al mediocampista paraguayo. El futbolista Lucas Romero maneja propuestas formales de clubes de México, Paraguay y Brasil.