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U. de Chile

Agente de Lucas Romero revela por qué no juega en la U: “No estoy para hablar mal”

El representante del mediocampista paraguayo abordó la competencia que ha tenido en Universidad de Chile. Fue simple y conciso.

Lucas Romero se despedirá de Universidad de Chile.
© Club Universidad de ChileLucas Romero se despedirá de Universidad de Chile.

Universidad de Chile se acerca a una salida: Lucas Romero vive sus últimos días en el cuadro azul. El volante no logró consolidarse y buscará un nuevo rumbo en el mercado de fichajes.

Ello fue abordado por su representante, Regis Marques, en conversación con Radio ADN. Y lejos de cualquier excusa, el agente explicó por qué su cliente no suma minutos en el conjunto estudiantil.

La sorpresa: fue simple y conciso. Aludió directamente a la aparición de Lucas Barrera, que con su juventud irrumpió en el primer equipo y se llevó la camiseta de titular con el nuevo cuerpo técnico.

Lo que le impidió jugar es que el chico que entró, está jugando bien. Se fue a la selección y el chico entró, lo hizo bien, ganaron partidos y es parte. No creo que jugó mal porque no tuvo oportunidades“, comentó.

Sobre el mismo punto de su representado, el empresario agregó: “Tenemos que valorar a los que juegan bien, no estoy para hablar mal del club porque veo el fútbol como negocio y le ganaron el puesto“.

Lucas Barrera opacó a Lucas Romero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lucas Barrera opacó a Lucas Romero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile

Luego, Regis Marques se refirió al presunto interés de elencos nacionales por los servicios del seleccionado paraguayo. Lo negó y confirmó lo expuesto por BOLAVIP Chile: está en la mira de otras escuadras de Sudamérica.

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En Limache, en Ñublense y yo nunca hablé. Es imposible, no sé de dónde sale eso. Hoy tengo una propuesta de México, Paraguay y quiero trabajar en Brasil cuando se abra el libro de pases“, cerró.

En resumen:

  • El representante Regis Marques confirmó que el volante Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile.
  • El canterano Lucas Barrera le ganó el puesto de titular al mediocampista paraguayo.
  • El futbolista Lucas Romero maneja propuestas formales de clubes de México, Paraguay y Brasil.
Martín Aliaga
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