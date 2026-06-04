Universidad de Chile se acerca a una salida: Lucas Romero vive sus últimos días en el cuadro azul. El volante no logró consolidarse y buscará un nuevo rumbo en el mercado de fichajes.
Ello fue abordado por su representante, Regis Marques, en conversación con Radio ADN. Y lejos de cualquier excusa, el agente explicó por qué su cliente no suma minutos en el conjunto estudiantil.
La sorpresa: fue simple y conciso. Aludió directamente a la aparición de Lucas Barrera, que con su juventud irrumpió en el primer equipo y se llevó la camiseta de titular con el nuevo cuerpo técnico.
“Lo que le impidió jugar es que el chico que entró, está jugando bien. Se fue a la selección y el chico entró, lo hizo bien, ganaron partidos y es parte. No creo que jugó mal porque no tuvo oportunidades“, comentó.
Sobre el mismo punto de su representado, el empresario agregó: “Tenemos que valorar a los que juegan bien, no estoy para hablar mal del club porque veo el fútbol como negocio y le ganaron el puesto“.
Lucas Barrera opacó a Lucas Romero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile
Luego, Regis Marques se refirió al presunto interés de elencos nacionales por los servicios del seleccionado paraguayo. Lo negó y confirmó lo expuesto por BOLAVIP Chile: está en la mira de otras escuadras de Sudamérica.
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“En Limache, en Ñublense y yo nunca hablé. Es imposible, no sé de dónde sale eso. Hoy tengo una propuesta de México, Paraguay y quiero trabajar en Brasil cuando se abra el libro de pases“, cerró.
En resumen:
- El representante Regis Marques confirmó que el volante Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile.
- El canterano Lucas Barrera le ganó el puesto de titular al mediocampista paraguayo.
- El futbolista Lucas Romero maneja propuestas formales de clubes de México, Paraguay y Brasil.