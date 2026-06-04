Universidad de Chile posó su atención sobre Ignacio Russo. Su padre falleció recientemente a los 69 años de edad.

Universidad de Chile busca alternativas en el mercado de fichajes y se interesó en el hijo de un mítico entrenador que pasó por el club. ¿De quién se trata? Su papá es Miguel Ángel Russo.

En la previa del libro de pases, La Magia Azul reveló que el conjunto estudiantil posó su atención sobre Ignacio Russo. A pesar de que el panorama es complejo, la cúpula institucional preguntó por él.

¿Cuáles son las dificultades para concretar el negocio? Según indicó el medio citado, su situación contractual (vínculo hasta diciembre de 2028) y la competencia que hay para quedarse con sus servicios. Milita en Tigre.

“Ha despertado el interés del Centro Deportivo Azul debido a su movilidad, potencia física y proyección de cara al arco rival, características que calzan de gran manera con el perfil futbolístico que busca la escuadra laica“, se detalló.

Luego, se agregó: “Boca Juniors también ha sondeado el presente del jugador para reforzar su propia plantilla, lo que eleva considerablemente la cotización del futbolista y reduce los márgenes de acción de la escuadra chilena”.

Universidad de Chile sigue al hijo de Miguel Ángel Russo. (Foto: Getty Images)

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Ignacio Russo, hijo de un emblema de Universidad de Chile

Cabe consignar que Miguel Ángel Russo dirigió al elenco universitario en 1996. En aquella temporada, alcanzó las recordadas semifinales de la Copa Libertadores, cayendo polémicamente contra River Plate.

Lamentablemente, falleció a los 69 años luego de una ardua lucha contra el cáncer. Será recordado por siempre no solo en Chile, sino que a lo largo de toda Sudamérica por su expertise en la actividad.

En resumen:

Universidad de Chile se interesó en fichar al delantero Ignacio Russo , actual jugador de Tigre.

se interesó en fichar al delantero , actual jugador de Tigre. El futbolista Ignacio Russo mantiene un contrato vigente con su club hasta diciembre de 2028 .

mantiene un contrato vigente con su club hasta . Boca Juniors también sondeó al jugador, elevando la cotización del hijo de Miguel Ángel Russo.