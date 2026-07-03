El reconocido relator Alejandro Lorca le dejó este firme mensaje a este jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sumó una dura derrota dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ cayeron por la cuenta mínima ante Unión La Calera en el Estadio Nacional y volvieron a recaer todas las dudas dentro del equipo por lo que fue el rendimiento de los dirigidos por Fernando Gago.

Sobre esta situación, el reconocido relator Alejandro Lorca tomó la palabra en el programa ‘Balong Noite’ en Youtube para hablar del rendimiento puntual de un jugador en la Universidad de Chile, el portero Gabriel Castellón, a quien le dejó una dura crítica.

“Cuanto hay de actitud en algunos y cuanto hay de nivel, por que yo por ejemplo observo, no es grato hablar mal, pero siempre estamos para el análisis, yo observo a Castellón y de verdad es un arquero que no transmite absolutamente nada”, parte señalando Lorca.

Siguiendo en esa misma línea, el narrador siente que el hoy portero de la Universidad de Chile no ha tenido ningún tipo de crecimiento en el conjunto ‘Laico’, en la que se siente muy cómodo al no tener un nombre que pueda amenazar con arrebatar el puesto de titular.

Castellón es apuntado por Lorca | Foto: Photosport

“Un tipo que no esboza crecimiento, es un arquero relativamente correcto para el medio local, tampoco es un desastre, pero es un arquero que ataja relativamente bien en el medio local, pero no va a pasar en la historia de la U”, declara.

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Lorca y su cuestionamiento a Castellón

Concluyendo, Lorca siente que el paso de Castellón por la Universidad de Chile ya llegó a su tope, en la que el guardameta ya llegó a su máximo nivel en el equipo y el jugador no se la jugó para dar un paso más hacia adelante en su nivel, el que para el relator, ha sido bastante cuestionable.

“Pero yo tampoco veo crecimiento en su andar en la U, ya no dio un paso adelante, ya no lo dio y ha sido causante de varios goles, ha sido responsable de varias derrotas o empates y el sustituto es Toselli, que hoy está más cerca del retiro”, cerró.