Defienden a criticado jugador de la U y lanzan dura acusación: “Están esperando el error para pegarle”

Salen en defensa con todo de este criticado jugador en la Universidad de Chile.

En la Universidad de Chile se viven momentos de mucha incertidumbre y todo por lo que es el presente del equipo, el que está bastante complicado por los malos resultados en los últimos partidos en las competencias nacionales.

Sobre el presente azul, el ex arquero nacional Eduardo Fournier habló con Bolavip Chile por la actualidad de Gabriel Castellón, el guardameta que él pudo formar en lo que fueron sus inicios como portero, a quien lo salió a defende con todo de las críticas.

“Ya parece que hay algo contra él que me doy cuenta de ciertas personas, que lo castigan mucho, le echan la culpa y para que estamos con cosas, en el equipo de la U no ha andado bien y eso es clave, repercute en el tema del arquero. Veo gente que es demasiado castigar a un arquero que fue campeón y si llegó a la U, es por virtudes”, parte señalando Fournier.

Agregando a esto, el ex golero indicó “hay muchos errores en el puesto, pero esto es así. Yo conozco que es fuerte, pero hay gente que se le pasa la mano, yo no sé si hay tan especialista en arqueros, que ven debajo del agua cosas que no son y analizar bien el gol, como se produce”.

Salen en defensa de Castellón | Foto: Photosport

Fournier defiende a Castellón

Concluyendo, Fournier remarcó en que el ex Huachipato no se ha visto mal con sus actuaciones en la U y que hay parte de los seguidores azules o especialistas, que esperan por el error del guardameta para poder darle con todo en sus críticas.

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“Los que tuvimos la fortuna de jugar en el fútbol profesional, se cometen errorores, pero ya es demasiado lo que lo buscan. Tantos años en la U y todavía no sale un arquero en la U, cuando se van a probar 100 o 200 niños, últimamente en la U no recuerdo, es demasiado”

“El otro día no jugó tan mal y lo cargan ahí, están esperando el primer error para pegarle, entonces eso lo encuentro que es maldad, hay errores que ha cometido, pero también hay virtudes, hay que tener mucho más respeto”, cerró.

En Síntesis

El formador Eduardo Fournier defendió públicamente al arquero Gabriel Castellón ante las críticas recibidas.

defendió públicamente al arquero ante las críticas recibidas. El presente de Universidad de Chile es complicado por los malos resultados en competencias nacionales.

es complicado por los malos resultados en competencias nacionales. El guardameta Gabriel Castellón llegó al club azul tras haber sido campeón con Huachipato.