Pepe Ormazábal destroza a dos figuras de U. de Chile: “No dieron, se les acabó el tiempo”

El histórico relator de Universidad de Chile se desahogó contra Javier Altamirano y Juan Martín Lucero. Les soltó la mano.

Universidad de Chile sufrió otra caída: fue superada 1-0 por Unión La Calera por la fase de grupos de Copa Chile. El conjunto estudiantil no reacciona y ello provocó la desazón de José “Pepe” Ormazábal.

En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico relator analizó el encuentro en el Estadio Nacional y se lanzó contra dos figuras azules. Bajo su visión, no están a la altura de la institución universitaria.

¿A quiénes criticó? Mencionó a Javier Altamirano y Juan Martín Lucero. Para él, hay una deuda del plantel y ello queda reflejado en los números: la derrota fue contra un elenco que lucha por no descender.

“Es urgente que se le de una oportunidad más a Lucas Assadi. No puede ser que en cinco partidos no lo citen y esté jugando Javier Altamirano, que es una lágrima“, comenzó indicando.

En dicha línea sobre Universidad de Chile, el locutor agregó: “Hay jugadores que en la U no dieron. Se le acabó el tiempo a Juan Martín Lucero, se le acabó el tiempo a Javier Altamirano“.

Javier Altamirano y Juan Martín Lucero no convencen en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Enciende las alarmas por Universidad de Chile

Finalmente, el furibundo hincha laico expresó su incertidumbre sobre el actuar del equipo de sus amores en el segundo semestre. Ni el mercado de fichajes lo ilusiona en esta ocasión.

“Lo de la U es realmente penoso. Yo veo con mucha preocupación el futuro de la U en el campeonato nacional. Se habla de la ventana de pases, pero la U cada vez retrocede más, juega peor“, cerró.