Nicolás Ramírez tuvo propuestas concretas para cerrar su continuidad en Universidad de Chile, pero no las firmó.

Universidad de Chile tiene un nuevo misterio en este mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Advierten que a una figura le propusieron seguir en la escuadra azul y, por el momento, no ha renovado.

Según detalló Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta, ese es el caso de Nicolás Ramírez. El defensor central concluye su contrato a fines de temporada y no hay buenas noticias sobre su posible continuidad.

A diferencia de la última extensión de su vínculo, que fue automática por méritos deportivos, en esta oportunidad tiene que negociar con la institución. Y en dicho punto, aún no hay acuerdo.

“El Nico Ramírez no ha renovado. Y ya hubo dos ofertas en la mesa“, advirtió el periodista.

Luego, sobre la eventual partida del zaguero, agregó: “Entonces, claro, pueden asegurar el chancho. Porque, ¿cuál es la gracia de Valentín Gauthier? Es uruguayo, mide 1,91 m y tiene pasaporte de la Comunidad Europea”.

Nicolás Ramírez genera misterio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Nicolás Ramírez no ha renovado con Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el defensa ha disputado una totalidad de 24 compromisos con el elenco estudiantil. En dichos enfrentamientos, convirtió dos goles (por la Liga de Primera).

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Cabe consignar que con el arribo de Valentín Gauthier, el conjunto laico contará con una amplia baraja de opciones en la retaguardia. Además del uruguayo, están Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Bianneider Tamayo.