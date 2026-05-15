El DT de Universidad de Chile le dejó un mensaje al seleccionado paraguayo. No sumará más minutos solo por su posible nominación al Mundial de 2026.

Universidad de Chile puede tener una figura mundialista, pero Fernando Gago no le entrega mayor importancia. No porque no lo valore, sino que lo dejó más que claro: primero está la camiseta azul.

En conferencia de prensa, el entrenador abordó el caso de Lucas Romero. Al recibir la pregunta sobre si influye su eventual nominación a la cita planeteria con Paraguay para poder sumar minutos en su plantel, el DT fue tajante.

Según explicó, el mediocampista de 23 años tendrá mayor participación si lo logra convencer. Tan solo ha jugado cinco partidos desde su arribo a la institución como flamante refuerzo.

“Acá la prioridad es el club. Independiente de si hay un jugador en una lista de selección, la prioridad es el club. No me interesa si hay jugadores convocados y tienen que tener minutos o no, porque así es el fútbol“, lanzó.

“Es una cosa de rendimiento constante (…) A partir de eso, yo voy a tratar de poner el mejor equipo y lo que yo creo que es mejor para lo que nosotros queremos hacer en cancha, independiente de los nombres”, agregó.

Fernando Gago abordó el caso Lucas Romero. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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El mensaje de Fernando Gago a Lucas Romero en Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico ahondó en su reflexión y le dejó un consejo al seleccionado paraguayo. Las puertas de la titularidad están abiertas para todos sus dirigidos.

“Obviamente que Lucas debe seguir mejorando. Eso lo hablo personalmente con él en cuestiones de entrenamiento: como todos los jugadores necesito que mejoren. Después, la decisión pasa por los gustos”, cerró.

En síntesis:

Fernando Gago prioriza el rendimiento en el club sobre las convocatorias a la selección nacional.

prioriza el rendimiento en el club sobre las convocatorias a la selección nacional. El mediocampista Lucas Romero ha disputado solo cinco partidos desde su llegada al club.

ha disputado solo desde su llegada al club. El entrenador exige una mejora constante en los entrenamientos para otorgar titularidad al jugador paraguayo.