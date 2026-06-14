La figura de la U más elogiada en el primer tiempo vs. La Calera: “Inentendible el odio”

Los hinchas de Universidad de Chile aplaudieron la irrupción de Nicolás Ramírez en los 45' iniciales en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Universidad de Chile tuvo un sorpresivo arranque en su visita a Unión La Calera por la fecha 15 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil no tuvo problemas para imponerse 2-1 en el marcador en el lapso inicial.

El primer gol del compromiso llegó en el minuto 6 por parte de Nicolás Ramírez. Tras un notable centro, conectó de cabeza para decretar el 1-0 en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Y ello fue alabado por los fanáticos azules. El defensor central ha enmendado el camino en el club que lo formó, lo que fue valorado a través de redes sociales: se ganó los aplausos.

“Jugador siempre juzgado injustamente, fácilmente de los cinco mejores jugadores de la U este semestre” y “Cada día mas intentendible el odio que le tiene el hincha“, fueron los comentarios más destacados.

Cabe consignar que el futbolista en cuestión se ha transformado en una pieza inamovible para el cuerpo técnico de Fernando Gago. Incluso, ha relegado a Franco Calderón en la lucha.

Nicolás Ramírez fue elogiado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Los comentarios hacia Nicolás Ramírez en Universidad de Chile

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