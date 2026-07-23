VIDEO | Valentín Gauthier aterriza en Chile y deja su primera frase sobre Universidad de Chile: “Estoy…”

El segundo refuerzo de Universidad de Chile habló escuetamente con los medios de comunicación apenas aterrizó en el país.

La búsqueda de un defensor central llegó a su fin para Universidad de Chile. Tras varias semanas de negociaciones, el cuadro azul está a detalles de concretar la incorporación del uruguayo Valentín Gauthier, quien llega procedente de León de México.

El ex Juventud de Las Piedras se convertirá en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Fernando Gago para afrontar la segunda parte de la temporada, luego de la incorporación del delantero argentino Gonzalo Reyna.

El zaguero de 22 años arribó este jueves a Chile para completar los últimos trámites de su fichaje. Su presencia en el país confirma que el acuerdo está en la recta final y que solo restan detalles para que se transforme oficialmente en nuevo jugador del Romántico Viajero.

Durante su última campaña, Gauthier disputó una totalidad de 12 compromisos | FOTO: Getty Images

Las primeras palabras de Valentín Gauthier tras arribar a Chile

A su llegada al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Gauthier fue abordado por los medios de comunicación y no ocultó su entusiasmo por estar a un paso de vestir la camiseta azul.

“No puedo hablar mucho porque todavía no está del todo cerrado, pero estoy contento de llegar al país, de llegar a un club grande como la U y estoy contento por eso”, señaló el futbolista.

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Con su llegada, la U busca fortalecer una zona que el cuerpo técnico consideraba prioritaria de cara a los desafíos que tendrá durante el segundo semestre.

De no surgir inconvenientes de última hora, el zaguero charrúa se pondrá a disposición de Gago en los próximos días para comenzar los entrenamientos junto al plantel y luchar por un lugar en el equipo titular.

Así fue la llegada de Valentín Gauthier:

Valentín Gauthier ya está en territorio chileno para convertirse en el nuevo refuerzo de la U 🔵🔴🇨🇱 pic.twitter.com/HW5tdJoLn6 — RedGol (@redgol) July 23, 2026