Fernando Gago advierte un retorno y una posible baja en U. de Chile: “Veremos mañana”

El DT abordó los casos de Nicolás Ramírez e Israel Poblete en Universidad de Chile. ¿Por qué? El defensor está disponible, el volante no aún.

Universidad de Chile se alista para encarar su último partido por la fase de grupos de la Copa de la Liga: enfrentará a Audax Italiano con un sueño. El conjunto estudiantil debe ganar y esperar un milagro para clasificar a semifinales.

Por ello, Fernando Gago fue consultado sobre si tendrá a todas sus figuras a disposición y no titubeó en responder. En conferencia de prensa, aseguró que un jugador vuelve a estar disponible, pero un compañero se enfermó.

¿De quiénes se trata? En primera instancia, mencionó a Nicolás Ramírez. El zaguero central se recuperó de un problema muscular y está apto para regresar a las convocatorias.

“Nico ya, como lo dije la semana pasada, esta semana iba a entrenar con nosotros. Ya está a disposición para poder estar convocado, después decido yo si está convocado o no“, lanzó.

Luego, abordó el caso de Israel Poblete y agregó: “Tuvo un cuadro gripal durante estos días, que no le ha permitido entrenar bien. Veremos mañana si va a estar convocado o no”.

Universidad de Chile contará con Nicolás Ramírez. En tanto, Israel Poblete es duda. (Imagen: Photosport)

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Las bajas de Universidad de Chile

A la par del mediocampista, el elenco azul no tendrá a Matías Zaldivia, Marcelo Díaz y Octavio Rivero. Tales nombres están en procesos de recuperación y aún no retornarán a la acción. “El resto está en la misma situación“, indicó el DT.

Cabe consignar que Universidad de Chile debe vencer a Audax Italiano y esperar que Unión La Calera caiga ante Deportes La Serena en el grupo D de la Copa de la Liga: solamente tal combinación le entregará boletos a la siguiente ronda.

En resumen:

El entrenador Fernando Gago confirmó el regreso de Nicolás Ramírez ante Audax Italiano.

confirmó el regreso de Nicolás Ramírez ante Audax Italiano. El mediocampista Israel Poblete presentó un cuadro gripal que afectó sus entrenamientos semanales.

presentó un cuadro gripal que afectó sus entrenamientos semanales. El club Universidad de Chile requiere vencer y que Unión La Calera pierda para clasificar.