Fernando Gago advierte un retorno y una posible baja en U. de Chile: “Veremos mañana”

Universidad de Chile se alista para encarar su último partido por la fase de grupos de la Copa de la Liga: enfrentará a Audax Italiano con un sueño. El conjunto estudiantil debe ganar y esperar un milagro para clasificar a semifinales.
Por ello, Fernando Gago fue consultado sobre si tendrá a todas sus figuras a disposición y no titubeó en responder. En conferencia de prensa, aseguró que un jugador vuelve a estar disponible, pero un compañero se enfermó.
¿De quiénes se trata? En primera instancia, mencionó a Nicolás Ramírez. El zaguero central se recuperó de un problema muscular y está apto para regresar a las convocatorias.
“Nico ya, como lo dije la semana pasada, esta semana iba a entrenar con nosotros. Ya está a disposición para poder estar convocado, después decido yo si está convocado o no“, lanzó.
Luego, abordó el caso de Israel Poblete y agregó: “Tuvo un cuadro gripal durante estos días, que no le ha permitido entrenar bien. Veremos mañana si va a estar convocado o no”.
Universidad de Chile contará con Nicolás Ramírez. En tanto, Israel Poblete es duda. (Imagen: Photosport)
Las bajas de Universidad de Chile
A la par del mediocampista, el elenco azul no tendrá a Matías Zaldivia, Marcelo Díaz y Octavio Rivero. Tales nombres están en procesos de recuperación y aún no retornarán a la acción. “El resto está en la misma situación“, indicó el DT.
Cabe consignar que Universidad de Chile debe vencer a Audax Italiano y esperar que Unión La Calera caiga ante Deportes La Serena en el grupo D de la Copa de la Liga: solamente tal combinación le entregará boletos a la siguiente ronda.
En resumen:
- El entrenador Fernando Gago confirmó el regreso de Nicolás Ramírez ante Audax Italiano.
- El mediocampista Israel Poblete presentó un cuadro gripal que afectó sus entrenamientos semanales.
- El club Universidad de Chile requiere vencer y que Unión La Calera pierda para clasificar.