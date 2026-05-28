El mítico delantero filtró una conversación con el actual DT de Lanús. ¿Qué hizo el estratega? Cuestionó a la cúpula de Universidad de Chile.

Universidad de Chile vive un complejo momento por la crisis de Azul Azul. Es que además de tener que responder a sus controversias legales, la concesionaria debe estar a la altura en lo deportivo. Y ello fue explicado por Diego Rivarola.

En conversación con Pelotazo al 10, el mítico delantero reveló una conversación con Mauricio Pellegrino. En ella, el DT que pasó por la escuadra estudiantil en 2023 dejó una fuerte crítica contra la cúpula institucional.

¿Por qué? Cuestionó la falta de refuerzos para mediados de temporada. Es que bajo su visión, ello facilitaría la estructuración del plantel con antelación. Sería paso a paso a lo largo de las campañas.

“Él me dijo acá hay algo que los dirigentes de la U no entienden, que una de las cosas que se dan es que a él no le traen refuerzos a mitad de año”, comenzó señalando.

“Cuando uno les pide refuerzos a mitad de año no significa que solamente van a ser para ganar el campeonato del segundo semestre, significa que al ganarlo ya tienes medio refuerzo para una posible Copa Libertadores“, agregó.

Diego Rivarola reveló la frustración de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Diego Rivarola entiende el dardo a Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el oriundo de Mendoza manifestó que comprendió qué le quiso decir el estratega, que recientemente alzó la Copa Sudamericana de la mano de Lanús.

“Eso es inteligente, claro y obvio, no parece que para los dirigentes de la U. Le encontré mucha razón y sentido, cuando pides refuerzos que no se crea que es para el segundo semestre, estas ayudando para el año que viene”, lanzó.

En resumen:

Diego Rivarola reveló una crítica realizada por Mauricio Pellegrino contra los dirigentes de Azul Azul.

reveló una crítica realizada por Mauricio Pellegrino contra los dirigentes de Azul Azul. El entrenador Mauricio Pellegrino cuestionó la falta de refuerzos a mitad de año durante su paso por el club.

cuestionó la falta de refuerzos a mitad de año durante su paso por el club. El estratega argentino Mauricio Pellegrino se coronó recientemente campeón de la Copa Sudamericana con Lanús.