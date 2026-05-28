El cuadro azul hizo la consulta pertinente para conocer la situación del defensor nacional. Sin embargo, hay un inconveniente.

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes y así lo ejemplificó Jorge “Coke” Hevia: ratificó que el conjunto estudiantil tiene a un destacado seleccionado en la mira.

En los micrófonos de Radio Pauta, el periodista reveló que la directiva azul hizo las consultas pertinentes para conocer la situación de Paulo Díaz. Hubo un acercamiento, pero surgió un problema.

¿Qué pasó? El factor económico complica al elenco universitario. El estatus del zaguero central tras la cordillera hace difícil la operación para el siguiente período de transferencias.

“Cuidado… si bien fue ofrecido Nico Díaz, la U preguntó por Paulo. ¿Se podrá? ¿Lo lograremos? Lo que me dicen es que tiene que haber un gesto“, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el deseo de Universidad de Chile, el comunicador agregó: “Gana demasiada plata. Y con la edad que tiene (31), yo no lo veo posible. Es el mejor pagado de River”.

Paulo Díaz está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile busca a Paulo Díaz

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de ocho compromisos. En tales enfrentamientos con River Plate, no marcó goles ni entregó asistencias.

Cabe consignar que Paulo Díaz tiene contrato con el cuadro bonaerense hasta fines de 2027. Por el momento, su futuro se mantiene en incertidumbre. ¿Llegará a Universidad de Chile?

En resumen:

El periodista Jorge Hevia reveló que Universidad de Chile realizó consultas por el defensor Paulo Díaz.

reveló que Universidad de Chile realizó consultas por el defensor Paulo Díaz. El zaguero Paulo Díaz , de 31 años de edad, tiene contrato vigente con River Plate de Argentina hasta fines de 2027.

, de 31 años de edad, tiene contrato vigente con River Plate de Argentina hasta fines de 2027. El factor económico complica la operación debido al alto salario que percibe el seleccionado chileno en el club millonario.