El periodista reveló la postura de Blanco y Negro en el libro de pases. El elenco de Macul se quedará con Gabriel Maureira.

Colo Colo tomó una potente decisión en el mercado de fichajes. Al menos, así lo destapó Jorge “Coke” Hevia: el conjunto albo se inclinó por no sumar incorporaciones en un puesto clave.

Según detalló el periodista en Radio Pauta, la cúpula de Blanco y Negro descartó adquirir un arquero. A pesar de solo tener juveniles en la posición (ante la lesión de Fernando de Paul), se desechó buscar un jugador en tal sector.

Y en dicha línea, el comunicador valoró lo hecho por Gabriel Maureira. Sus 19 años no se evidencian en el terreno de juego: el novel guardavallas ha exhibido personalidad. Eso quedó demostrado ante la UC.

“Ya estoy en condiciones de confirmarlo en un 95 por ciento: Colo Colo no trae arquero. Y parte de esas instrucciones… estaba decidido, pero el que le puso el timbre fue Jaime Pizarro”, lanzó.

“Fue el mismo que bancó con (Claudio) Bravo y (Eduardo) Lobos. Cuando llevas un arquero así, torneo nacional con ocho puntos de ventaja, vamos nomás. Bien (Gabriel) Maureira”, agregó.

Colo Colo confiará en Gabriel Maureira. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo actúa en el mercado de fichajes

Cabe consignar que en el libro de pases, cada club podrá registrar tres futbolistas para la segunda rueda de la Liga de Primera. A su vez, podrá optar a un cuarto cupo si vende a una pieza por sobre 250 mil USD.

Por el momento, Colo Colo espera que cierre la primera parte del certamen local. Luego, los equipos tendrán qué definir con pinzas cuáles serán sus prioridades para el desenlace de la campaña.

En síntesis:

El periodista Jorge Hevia confirmó que Colo Colo decidió no incorporar un arquero en este mercado.

confirmó que Colo Colo decidió no incorporar un arquero en este mercado. El guardavallas Gabriel Maureira , de 19 años de edad, se mantendrá en la portería del conjunto albo.

, de 19 años de edad, se mantendrá en la portería del conjunto albo. El gerente Jaime Pizarro respaldó la decisión de dar continuidad a los arqueros juveniles del club.