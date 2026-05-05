Universidad de Chile vive un renacer con Fernando Gago. El entrenador argentino le cambió la cara al plantel a punta de trabajo, aunque hay jugadores que no han respondido a la exigencia. Uno de ellos es Bianneider Tamayo.

Al menos, así lo reportó Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta. Según detalló el periodista, el estratega está molesto con el defensor venezolano de 21 años por su estado físico.

Si bien asomaba como opción para la retaguardia titular, el novel zaguero no ha estado a la altura y ello queda evidenciado en sus constantes suplencias. Incluso, ha quedado al margen de las convocatorias.

“Yo la información que les di de los centrales, es información del cuerpo técnico, porque tuve una oportunidad única. Entra (Franco) Calderón y no (Bianneider) Tamayo, porque están calientes con él. Tiene 20 años (sic)“, lanzó.

“Distinto es lo de (Lucas) Romero, que tiene que ver netamente con lo futbolístico. (Lucas Barrera) no sale más”, agregó sobre la situación de Universidad de Chile.

Bianneider Tamayo no ha convencido a Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El panorama de Bianneider Tamayo en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el seleccionado vinotinto ha disputado una totalidad de dos compromisos con la camiseta azul. En ellos, acumula 87 minutos: no tiene goles ni asistencias.

Cabe consignar que Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. ¿Tendrá una nueva aventura a préstamo? Está por verse.

En síntesis:

El técnico Fernando Gago está descontento con el estado físico de Bianneider Tamayo .

está descontento con el estado físico de . El defensa Bianneider Tamayo registra solo dos partidos y 87 minutos esta temporada.

registra solo y esta temporada. El contrato de Bianneider Tamayo con Universidad de Chile está vigente hasta diciembre de 2027.