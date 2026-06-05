Boca Juniors se mete de lleno en la lucha con la Universidad de Chile por este fichaje.

Universidad de Chile ha hecho noticia en estos últimos días y todo pensando en lo que será el próximo mercado de pases, en el que los ‘Azules’ ya se enfocan en poder reforzar su plantel.

En las últimas horas el medio ‘La Magia Azul’ informó de que los dirigidos por Fernando Gago buscan refozar su zona de ataque para el segundo semestre y ya tienen a un nombre en carpeta.

Se trata del atacante de Tigre de Argentina, Ignacio Russo, hijo del histórico ex entrenador Miguel Ángel Russo, quien aparece como un nombre importante para poder reforzar a la U.

En lo que es interés, en esta carrera los ‘Azules’ no corren solos, ya que también hay otro importante club que va tras los pasos de Russo y deberán apurar el paso en estas negociaciones, si quieren quedarse con el jugador.

Russo es opción en la U | Foto: Getty Images

Boca Juniors está tras los pasos de Russo

El conjunto argentino Boca Juniors es el club que también estaría tras los pasos de Ignacio Russo en el mercado que ya se avecina, en donde pujarían también con su llegada.

Publicidad

Según informó el periodista Nico Casaretto en su cuenta de ‘X’, los ‘Xeneizes’ estarían siguiendo al goleador de Tigre de Argentina y en la que incluso habló de que ya han existido contactos con su entorno.

Ante esta situación, las próximas semanas podrían ser cruciales sobre el futuro de Ignacio Russo, en donde desde la Universidad de Chile deberá tomar la decisión si va con todo o no por el fichaje del argentino.

Boca está interesado en David Romero, jugador de #Tigre; ya se han establecido contactos para evaluar su situación. — Nico' Casaretto 🎙️ (@NicoCasaretto) June 4, 2026

Publicidad

En Síntesis