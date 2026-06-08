Con pasado por la Roma, Inter de Porto Alegre, Tigre de México y Nacional de Montevideo, el atacante no seguirá en Uruguay.

El mercado de pases se encendió de manera definitiva en el Centro Deportivo Azul. Con la ventana de transferencias completamente abierta, la dirigencia estudiantil trabaja a toda máquina junto al gerente deportivo Manuel Mayo para estructurar un plantel de jerarquía capaz de pelear lo que queda de la temporada.

En medio de la búsqueda de un centrodelantero de peso internacional, una auténtica bomba estalló desde Uruguay: afirman que Nicolás “Diente” López dejará Nacional de Montevideo y que Eduardo Vargas se transformó en el gran gestor para que sea el nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

La prioridad absoluta para el cuerpo técnico de Fernando Gago es incorporar un “9” con experiencia, olfato goleador y la personalidad necesaria para asumir la presión del ataque laico. Bajo ese perfil, la información que sacudió el panorama fue revelada por el medio uruguayo Vuelta Olímpica a través de la plataforma X.

Según el reporte, el atacante de 32 años tiene los días contados en Nacional, asegurando de forma tajante que no seguirá vistiendo la camiseta del “Bolso”. Para sorpresa de muchos en el país oriental, se descartó por completo que continúe su carrera en otro club del fútbol charrúa, lo que abre de inmediato la puerta para que emigre al exterior.

Afirman que Eduardo Vargas recomendó a un delantero de Nacional.

La sociedad con Eduardo Vargas que ilusiona a la U

La gran noticia para Universidad de Chile radica en el inesperado y potente factor que podría acercar al ariete a Santiago. Las publicaciones aseguran que el mismísimo Eduardo Vargas se transformó en el principal promotor de su llegada, instando a su excompañero a armar las maletas para sumarse al proyecto del “Romántico Viajero”, pintándole un panorama inmejorable sobre lo que significa defender la camiseta del León.

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Cabe recordar que “Turbomán” y el “Diente” López formaron una vieja y exitosa sociedad cuando compartieron camarín en Tigres de México y posteriormente en el propio Nacional. Esta conexión probada enciende las alarmas positivas en el CDA, ya que la dirigencia laica ve con muy buenos ojos la incorporación de un artillero de renombre que cuenta con el aval y la recomendación directa de uno de los máximos ídolos modernos de la institución.