Con más de 500 votos: Hinchas de Colo Colo se pronuncian por posible concierto de BTS en el Monumental

Los hinchas del Cacique se pronuncian a una posible realización del concierto de BTS en el Estadio Monumental.

Colo Colo sufrió una dolorosa caída el día de ayer por la Copa Chile ante O’Higgins de Rancagua, conjunto que lo superó en el Estadio El Teniente por 4-1 y puso en suspenso la clasificación a los octavos de final.

En el día de hoy, los hinchas del Cacique no sólo amanecieron de malas con el negativo resultado en Rancagua, sino que también con la noticia de que Aníbal Mosa habría ofrecido el Estadio Monumental para la realización de los conciertos de la banda BTS en octubre.

Cabe recordar que, el 2023, Bruno Mars se presentó en el recinto de Macul y dejó la cancha en muy malas condiciones, la cual tardó meses en recuperarse y afectó claramente al equipo cuando debía hacer de local.

El hincha albo se expresó. | Foto: Bolavip

En una encuesta conducida por Bolavip Chile respecto a que, si el Cacique debe prestar o no el Estadio Monumental, más de 500 personas participaron y fue rotunda la victoria del “Por ningún motivo” sobre el “Sí”.

Cabe mencionar que un hipotético triple concierto de BTS en el Estadio Monumental podría afectar la localía de Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera 2026, donde debe recibir a Universidad de Concepción, Universidad Católica y Deportes La Serena en el tramo final del torneo.

Publicidad

Así las cosas, los hinchas albos se oponen a prestar el Estadio Monumental para conciertos en una fecha que bien podría ser decisiva para ver si Colo Colo se queda o no con el título de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

O’Higgins superó 4-1 a Colo Colo en el Estadio El Teniente por Copa Chile.

Aníbal Mosa habría ofrecido el Estadio Monumental para conciertos de BTS en octubre.

Publicidad