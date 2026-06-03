El histórico DT del cuadro azul teme por el seleccionado nacional. Infiere que su problema es psicológico.

Universidad de Chile tiene a una joya que no reluce: Lucas Assadi vive un complejo momento en el conjunto estudiantil. A pesar de su talento, el oriundo de Puente Alto ha sido cuestionado en los últimos encuentros.

Es por ello que César Vaccia teme por él, tal como se lo manifestó a BOLAVIP Chile. Para el mítico DT del cuadro azul, el jugador de 22 años tiene una complicación psicológica.

Para el bicampeón con los universitarios, el seleccionado nacional debe despertar cuanto antes. Y para ello, necesita ayuda profesional: lo ve cada vez más cabizbajo en el gramado de juego.

“No creo que Lucas se haya olvidado jugar al fútbol ni se haya olvidado hacer todas esas cosas que hacía. Yo buscaría un poco en su vida personal, no sé, con algún especialista, algo le está pasando por la cabeza“, reflexionó.

“No se explica el rendimiento que está teniendo. No se ve con ansia, como que está pasando pareciera una especie de depresión, no sé, algo que yo desconozco, pero que es evidente que algo no está funcionando“, agregó.

César Vaccia quiere ver el renacer de Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Foto: Archivo)

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Lucas Assadi enciende alarmas en Universidad de Chile

Finalmente, Cesar Vaccia apuntó a la necesidad de que un futbolista con dichas cualidades pueda resurgir. A pesar de renovar su contrato, tiene posibilidades de emigrar al extranjero.

“Habría que ver qué es, yo no estoy ahí, también que la U realmente preocuparse de entrevistarlo y un fútbol, un especialista, no sé quién. Algo tiene Lucas que le impide alcanzar el rendimiento que todos queremos“, cerró.

En resumen:

El volante Lucas Assadi atraviesa un complejo momento futbolístico y es cuestionado en Universidad de Chile.

atraviesa un complejo momento futbolístico y es cuestionado en Universidad de Chile. César Vaccia sugirió que el jugador reciba ayuda profesional para superar su bajo rendimiento.

sugirió que el jugador reciba ayuda profesional para superar su bajo rendimiento. Lucas Assadi, de 22 años, mantiene opciones de emigrar al extranjero tras renovar contrato.