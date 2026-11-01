El mediocampista asumió que la lucha contra Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera está perdida.

Universidad de Chile cayó en el Clásico Universitario contra Universidad Católica. El elenco azul fue superado 1-0 en su visita al archirrival y ello provocó la reacción de Charles Aránguiz.

Tras el compromiso, el mediocampista dejó una potente reflexión en conversación con TNT Sports. El emblema de la institución aseguró que la lucha por el título de la Liga de Primera está perdida.

Y no mencionó el duelo contra la UC como punto de inflexión, sino que abordó la derrota en el Superclásico contra Colo Colo. El análisis del campeón de América con la Selección Chilena no deja de llamar la atención.

“Esto es una opinión bien personal. Para mí, el campeonato lo perdimos en el clásico con Colo Colo. Desde ahí, solo queda mejorar la imagen que hemos mostrado todo este año, que ha sido bastante irregular”, comentó.

En la misma línea, agregó: “Si matemáticamente tenemos chance o lo que sea, el camino es ese: mostrar otra imagen, terminar de buena forma y estamos ahí en la Copa Chile“.

Charlés Aránguiz apunto a la caída contra Colo Colo como la debacle de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile cayó contra Universidad Católica

Sobre el encuentro contra la UC, Charles Aránguiz lamentó el resultado obtenido en el Claro Arena. El oriundo de Puente Alto hizo hincapié en el sistema táctico de su contrincante de turno.

“Fue un gol bastante rápido, creo que el equipo propuso lo que estaba haciendo en las últimas fechas. Me quedo con eso, que el equipo hizo un buen partido”, expresó.

“Nos faltó mucha claridad, no esperábamos que Universidad Católica, en su casa, se meta atrás. Nos costó bastante y nos faltó ese último toque, espacio, para encontrar algo más claro”, cerró.