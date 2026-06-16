El ex futbolista y entrenador, Claudio Borghi apuntó con todo contra este jugador en la U.

Universidad de Chile desperdició una gran chance este pasado fin de semana de poder volver a sumar los tres puntos en la Liga de Primera y todo esto tras desperdiciar una ventaja de 2-0 ante Unión La Calera y en la que terminó igualando a dos tantos en la quinta región.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista y DT Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que fue la actuación del equipo de Fernando Gago, en la que no encuentra explicación a los nervios que mostró el equipo en la recta final de este duelo.

“Yo no entiendo, si tienes inseguridad, si te pones nervioso, no juegues en la U, no juegues en Colo Colo o en Católica, son equipos grandes que tienes que tener un carácter importante para afrontar momentos, yo no encuentro explicación desde lo físico, quizás, pero fue desde el inicio del segundo tiempo, no puedes perder la forma en 15 minutos”, partió señalando Borghi.

Después de este resultado y el rendimiento del equipo, el ‘Bichi’ no duda en que Fernando Gago debe tener una importante preocupación dentro del plantel de la Universidad de Chile, la que sigue sin mostrar una regularidad en este 2026.

La U sigue en su irregular momento | Foto: Photosport

“Gago debe estar muy preocupado por este bajón anímico, fútbolistico y no me atrevo a decir físico, pero en 15 minutos cambió un partido”, declaró.

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Borghi carga contra Castellón

Concluyendo, Borghi recriminó lo que fue la actuación de Gabriel Castellón en esta igualdad de la Universidad de Chile, en la que puso en el foco como el gran responsable del primer gol que recibió la U ante los ‘Cementeros’.

“En el primer gol Castellón como que sale y no sale, se queda enredado. El primer gol es el gran responsable, porque amaga a salir y no sale, cuando ves que el arquero va y no va, ahí que tomar decisiones rápida, es muy preocupante lo de la U”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera tras liderar por 2-0.

empató ante Unión La Calera tras liderar por 2-0. El entrenador Claudio Borghi criticó el bajón futbolístico del equipo de Fernando Gago .

criticó el bajón futbolístico del equipo de . Claudio Borghi responsabilizó al arquero Gabriel Castellón por el primer gol recibido.