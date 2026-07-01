Claudio Borghi lanza una contundente reflexión sobre Lucas Assadi en la U: “Lo veo muy parecido a…”

El 'Bichi' Borghi dejó este importante mensaje por la situación de Lucas Assadi en la U.

En la Universidad de Chile hay mucho misterio por lo que es la situación de Lucas Assadi dentro del plantel, en la que el jugador azul nuevamente no fue considerado para el duelo de la U ante Unión La Calera por Copa Chile y esta decisión sin duda que hace cuestionarse la continuidad del 10 de azul en el club.

Sobre esta situación, el ex jugador y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que dejó su firme postura respecto al momento que vive Lucas Assadi, en la que lo comparó con Matías Fernández.

“Yo lo veo muy parecido a Matías (Fernández) en cuanto a su personalidad, Matías tuvo un año muy complicado, no la pasaba bien Matías, son de estos tipos que no dependen solo del trabajo del entrenador, dependen del trabajo de los compañeros y el cariño”, parte señalando Borghi.

Agregando a esto, el ‘Bichi’ evidenció del especial cuidado que debían hacer con Matías Fernández dentro de Colo Colo para que pudiera mostrar una buena versión, en donde esto mismo es lo que ve en Lucas Assadi.

Borghi habla por la situación de Assadi | Foto: Photosport

“Lo vivimos con Matías, yo nunca ví un bus que le cantara canciones a Matías para levantarle el ánimo y el cabro lo hacía extraordinario. Yo los veo de personalidades parecidas”, remarcó.

Publicidad

Borghi y su preocupación por Assadi

Concluyendo, Borghi no tuvo pelos en la lengua para señalar que en caso de que Lucas Assadi parta de la Universidad de Chile, es una decisión bastante riesgosa para su carrera, ya que en caso de seguir en su misma línea de bajo rendimiento, podría ser un duro golpe para su proyección.

“Si se va de la U es una mala señal a futuro, porque es un jugador exportable, muy exportable. ¿Qué va a pasar cuando llegue a un cuerpo técnico diferente? que no sea cercano y no lo traten como le gustaría y empiezan a bajar el nivel. Matías demostró esas cosas”.

“Yo cuando se fue a Villarreal dije ‘maravilloso, se va con un técnico chileno y lo conoce’ y no fue así, pero no es solo del técnico, depende del cariño de todo el equipo, no sé si es en la U igual. Si se va y no le va bien, no es el término de su carrera, pero empiezas a dudar sobre su funcionamiento”, cerró.