El ídolo de Universidad de Chile sigue teniendo fe en el talentoso jugador de 22 años. Sin embargo, lo llamó a despertar.

La situación de Lucas Assadi genera preocupación en Universidad de Chile. No solamente los hinchas estudiantiles están expectantes sobre su futuro, sino que los referentes del club también. Uno de ellos es Diego Rivarola.

La leyenda azul conversó con BOLAVIP Chile y se refirió al caso del jugador de 22 años. No está siendo considerado en las convocatorias y se rumorea sobre una presunta partida en este mercado de fichajes.

Sin embargo, para el actual panelista de TV, el oriundo de Puente Alto aún tiene tiempo para despertar. Confía plenamente en sus capacidades dentro de la cancha: tiene que trabajar la mente.

“Sigo creyendo que Lucas es uno de los mejores jugadores que hay hoy día en el fútbol chileno, estando al cien por cien, claramente. No se puede dar el lujo de ser un tremendo jugador y no estar al cien por cien“, reflexionó.

En dicha línea, el retirado atacante agregó: “Y creo que ahí es donde Lucas, desde su personalidad, desde su entorno, tiene que tratar de volver a ser ese Lucas que todos conocimos. Es muy importante”.

Diego Rivarola aconsejó a Lucas Assadi. (Foto: Universidad de Chile)

Publicidad

El mensaje a Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, Gokú Rivarola le dejó un recado a la promesa de la escuadra universitaria. La responsabilidad está en sus pies y en su cabeza: nadie actuará por él.

“Lo de Lucas pasa un poco por lo mental. Creo que él tiene que retomar su nivel y volver a poner de su parte para para ser ese jugador tan protagonista que fue en algún momento“, cerró.