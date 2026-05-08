Claudio Borghi le pone máxima presión a este jugador de Universidad de Chile: “Se juega su renovación”

Claudio 'Bichi' Borghi anticipa que un jugador de Universidad de Chile se juega su renovación en el club ante Unión La Calera.

Universidad de Chile tiene que enfrentar este domingo 10 de mayo a Unión La Calera en condición de visitante, compromiso válido por la Fecha 5 del Grupo D de la Copa de la Liga donde los azules buscarán encaminar la clasificación a las semifinales del torneo.

Lamentablemente para Fernando Gago, el entrenador argentino no podrá contar con la presencia de Nicolás Ramírez, quien sufrió una lesión ante Deportes La Serena y quedó descartado para el duelo de este fin de semana.

En su lugar aparece Franco Calderón como reemplazo, defensor central quien no ha tenido protagonismo bajo las órdenes de Gago y ahora tiene la gran chance de mostrarse y demostrarle al DT que puede ser titular.

Calderón tiene oportunidad en la U. | Foto: Photosport

Así también lo cree Claudio ‘Bichi’ Borghi, ex DT de La Roja quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports le puso presión a ‘Caldera’: “O sea que Franco Calderón se juega en este partido su renovación de contrato”, dijo.

¿Por qué? Franco Calderón es uno de los jugadores de Universidad de Chile que termina contrato con el cuadro azul en los próximos meses, por lo que una seguidilla de buenas actuaciones podría hacer cambiar de parecer a la dirigencia.

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De igual manera, todo depende de Fernando Gago y si lo incluye o no en la oncena titular, algo que se sabrá recién un par de horas antes del pitazo inicial entre azules y caleranos este domingo.

En síntesis

Fernando Gago descartó a Nicolás Ramírez para el partido contra Unión La Calera por lesión.

El defensor Franco Calderón reemplazará al lesionado Ramírez en la formación titular este domingo.

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