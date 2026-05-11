El referente de Universidad de Chile criticó el desempeño del defensor central. No estuvo fino contra Unión La Calera.

Universidad de Chile fue derrotada 1-0 por Unión La Calera y ello provocó la molestia de Héctor Hoffens. El emblema azul apuntó contra una figura en específico por la dura caída.

¿A quién mencionó? En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico delantero cuestionó la labor de Franco Calderón: no aprovechó su oportunidad en la formación titular.

El defensor argentino fue considerado tras un largo tiempo como suplente, pero no estuvo a la altura en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Por ello, la leyenda universitaria lo lapidó.

“La U volvió a fojas cero. (Fernando) Gago tiene que mandar a marcar a Franco Calderón, no puede comerse ese gol de una manera increíble“, comenzó señalando.

Sobre el mismo punto, agregó: “La U venía bien y tampoco demostró mucho más. Volvió atrás. No sé por qué sacó a (Charles) Aránguiz, no sé el motivo. Volvimos a lo que era antes la U”.

Franco Calderón no convence a Héctor Hoffens. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Franco Calderón vive su ocaso en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el futbolista de 27 años ha disputado una totalidad de 13 enfrentamientos. En dichos compromisos, no pudo marcar goles ni aportar con asistencias.

Un punto a observar: su contrato con Universidad de Chile concluye el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, no se avizora una renovación y quedan dudas sobre su futuro en la antesala del mercado de fichajes.

En síntesis:

Franco Calderón fue cuestionado por el referente Héctor Hoffens tras la derrota ante Union La Calera.

fue cuestionado por el referente tras la derrota ante Union La Calera. El defensor argentino de 27 años ha disputado 13 partidos sin marcar goles esta campaña.

ha disputado sin marcar goles esta campaña. El vínculo de Franco Calderón con el club universitario finaliza el 31 de diciembre de 2026.