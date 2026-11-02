Claudio Borghi advierte a este jugador de U. de Chile: “Tiene que decir acá yo soy útil”

El comentarista deportivo aconsejó a Agustín Arce. No le gustó su toma de decisiones contra Universidad Católica.

Universidad de Chile fue superada en el Clásico Universitario al ser derrotada 1-0 por Universidad Católica. El elenco azul no estuvo a la altura del compromiso y se quedó con las manos vacías en su visita a la precordillera.

Debido a tal panorama, Claudio Borghi analizó el encuentro en los micrófonos de TNT Sports y le dejó un recado a una de las principales figuras laicas. Lo llamó a tener mayor personalidad.

¿A quién mencionó? El comentarista deportivo aconsejó a Agustín Arce. Pese a que es de su gusto, le pidió rebeldía táctica para exhibir sus pergaminos en la cancha. No puede depender de su director técnico.

“Yo digo que siempre para defender hay directrices del entrenador: por dónde volver, cómo vuelves. En defensa lo entiendo, pero ahora, si bien Agustín Arce es joven, en algún momento tiene que decir acá yo soy útil“, comentó.

Sobre la misma línea, agregó: “Como entrenador no me enojaría si en vez de estar abierto por derecha, decide meterse al lado del mediocampista y desde ahí tratar de entregar soluciones”.

Agustín Arce no pudo brillar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Claudio Borghi advierte a promesa de Universidad de Chile

Finalmente, el campeón del mundo profundizó en su reflexión y extendió su mensaje al resto del plantel universitario. La falta de ideas fue un punto en común en San Carlos de Apoquindo.

“En defensa puedo tener directrices, pero en ataque, si van a hacer lo que el entrenador quiere todo el tiempo, van a estar un poco limitados“, concluyó sobre Universidad de Chile.