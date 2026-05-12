La declaración de amor de Lucas Assadi a Universidad de Chile tras renovación: “Este club lo es todo para mí”

El talentoso canterano de Universidad de Chile renovó contrato con los azules y emitió sus primeras palabras tras estampar la firma.

Universidad de Chile anunció con bombos y platillos el día de ayer la renovación de contrato de Lucas Assadi, quien seguirá en la institución y pretende seguir dándole alegrías a los hinchas del Romántico Viajero.

En conversación con el canal oficial de la U, Lucas Assadi emitió sus primeras palabras: “Este contrato nuevo significa mucho para mí, era algo que venía buscando hace un par de meses. Se dio ahora, estoy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores. Mi familia también”, dijo.

“La confianza del club lo es todo, de mis compañeros, del cuerpo técnico. Estoy muy contento de renovar aquí, de verdad que estoy muy feliz”, complementó sobre la alegría que le produce seguir en la U.

Assadi renovó con la U. | Foto: Photosport

¿Por qué decidió renovar? Assadi es claro: “Decido continuar acá porque es el club de mis amores, no me hubiera gustado irme de la manera que se podría haber dado sin jugar, o sin renovar. Creo que esto es algo lindo y estoy haciendo bien las cosas con el club que me ha dado todo. Este club lo es todo para mí”.

“Mi objetivo personal es volver a mi nivel, he estado al debe con eso porque he jugado poco. Quiero volver a lo mío; encarar, convertir goles y a nivel de club levantar la copa a fin de año que es lo que todos queremos”, remarcó.

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Lo cierto es que hay Lucas Assadi para rato en Universidad de Chile y ahora buscará retomar el nivel que mostró en el segundo semestre de 2025 donde deslumbró con buen fútbol y hartos goles.

En síntesis

Lucas Assadi oficializó ayer su renovación de contrato con el club Universidad de Chile.

El volante pretende recuperar el nivel goleador exhibido durante el segundo semestre de 2025.

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