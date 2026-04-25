Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario. Para dicho compromiso, Fernando Gago se la jugó con una potente decisión.

¿Qué hizo el DT? Apostó por dejar fuera de la convocatoria a un jugador extranjero, que tiene su futuro en incertidumbre. Ese es el caso de Felipe Salomoni: fue marginado contra la UC.

Tal como informó el club a través de sus redes sociales, el lateral izquierdo de 22 años no entró en la consideración del cuerpo técnico y verá el encuentro desde las graderias.

Algo similar a lo que ocurre con Lucas Romero, que asomaba, incluso, como partícipe del equipo titular para recibir a la escuadra precordillerana. Dos cupos para piezas foráneos desaprovechados.

Con respecto a Felipe Salomoni, levanta sospechas sobre su continuidad en Universidad de Chile. El zurdo perdió protagonismo en esta campaña y tiene el panorama cuesta arriba.

Felipe Salomoni fue citado en Universidad de Chile contra Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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El futuro de Felipe Salomoni en Universidad de Chile

Cabe consignar que el futbolista en cuestión está a préstamo en Universidad de Chile desde Guaraní. La cesión concluye a fines de junio, pero puede ser extendido por seis meses más.

Eso sí, la decisión debe ser tomada antes del 30 de mayo. Tras ello, no habrá vuelta atrás y Felipe Salomoni tendrá que regresar a Paraguay. Una teleserie que espera por su capítulo final.

En síntesis:

El entrenador Fernando Gago marginó al lateral Felipe Salomoni de la convocatoria contra la UC.

marginó al lateral de la convocatoria contra la UC. El defensa de 22 años finaliza su contrato de préstamo el próximo 30 de junio .

finaliza su contrato de préstamo el próximo . La directiva debe decidir la continuidad de Felipe Salomoni antes del 30 de mayo.