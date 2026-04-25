La incertidumbre se acabó en el Centro Deportivo Azul. Fernando Gago dio a conocer la lista de 21 futbolistas que defenderán la camiseta de Universidad de Chile este sábado ante Universidad Católica. La gran noticia para la hinchada laica es la ratificación de Charles Aránguiz.

Lo que más llama la atención en la lista oficial que publicó el cuadro azul, es que aparece Eduardo Vargas, quién según reporteó BOLAVIP en la semana, no entrenó en forma normal y no estaría ante la UC, por lo que su inclusión genera dudas, igualmente uno quedará afuera finalmente, y todo apunta a que será Turboman.

En la portería, los azules cuentan con su dupla estelar compuesta por Gabriel Castellón y el experimentado Cristopher Toselli. En la línea defensiva, la presencia de Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales asegura la base del bloque posterior que ha venido trabajando Gago, sumando también a alternativas como Fabián Hormazábal y Nicolás Fernández.

El mediocampo azul luce con nombres de jerarquía internacional. Además del ya mencionado Aránguiz, destaca la capitanía de Marcelo Díaz y el despliegue de Israel Poblete y Javier Altamirano. Asimismo, jóvenes talentos como Lucas Assadi y Lucas Barrera.

Precisamente en la ofensiva, la U apuesta por Juan Martín Lucero, quien estará acompañado por la velocidad de Maximiliano Guerrero. Con este contingente, el “Romántico Viajero” buscará imponer condiciones en casa y quedarse con los tres puntos ante su tradicional rival.

Eduardo Vargas aparece en la lista de citados de Universidad de Chile.

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Lista completa de convocados de la U