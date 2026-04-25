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CLÁSICO UNIVERSITARIO

¡Con Eduardo Vargas! Lista oficial de citados de la U para enfrentar a Universidad Católica

Universidad de Chile despejó las dudas y confirmó a 21 convocados para chocar ante la UC.

Universidad de Chile tiene sus citados para enfrentar a la UC.
© PhotosportUniversidad de Chile tiene sus citados para enfrentar a la UC.

La incertidumbre se acabó en el Centro Deportivo Azul. Fernando Gago dio a conocer la lista de 21 futbolistas que defenderán la camiseta de Universidad de Chile este sábado ante Universidad Católica. La gran noticia para la hinchada laica es la ratificación de Charles Aránguiz.

Lo que más llama la atención en la lista oficial que publicó el cuadro azul, es que aparece Eduardo Vargas, quién según reporteó BOLAVIP en la semana, no entrenó en forma normal y no estaría ante la UC, por lo que su inclusión genera dudas, igualmente uno quedará afuera finalmente, y todo apunta a que será Turboman.

En la portería, los azules cuentan con su dupla estelar compuesta por Gabriel Castellón y el experimentado Cristopher Toselli. En la línea defensiva, la presencia de Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales asegura la base del bloque posterior que ha venido trabajando Gago, sumando también a alternativas como Fabián Hormazábal y Nicolás Fernández.

El mediocampo azul luce con nombres de jerarquía internacional. Además del ya mencionado Aránguiz, destaca la capitanía de Marcelo Díaz y el despliegue de Israel Poblete y Javier Altamirano. Asimismo, jóvenes talentos como Lucas Assadi y Lucas Barrera.

Precisamente en la ofensiva, la U apuesta por Juan Martín Lucero, quien estará acompañado por la velocidad de Maximiliano Guerrero. Con este contingente, el “Romántico Viajero” buscará imponer condiciones en casa y quedarse con los tres puntos ante su tradicional rival.

Eduardo Vargas aparece en la lista de citados de Universidad de Chile.

Eduardo Vargas aparece en la lista de citados de Universidad de Chile.

Lista completa de convocados de la U

  1. Cristopher Toselli
  2. Franco Calderón
  3. Diego Vargas
  4. Nicolás Ramírez
  5. Nicolás Fernández
  6. Maximiliano Guerrero
  7. Israel Poblete
  8. Lucas Assadi
  9. Eduardo Vargas
  10. Marcelo Morales
  11. Fabián Hormazábal
  12. Juan Martín Lucero
  13. Javier Altamirano
  14. Charles Aránguiz
  15. Marcelo Díaz
  16. Matías Zaldivia
  17. Ignacio Vásquez
  18. Gabriel Castellón
  19. Agustín Arce
  20. Lucas Barrera
  21. Vicente Ramírez
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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