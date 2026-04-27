Universidad de Chile podría enfrentar consecuencias disciplinarias luego del triunfo por 1-0 sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Pese a la victoria conseguida con gol de Juan Martín Lucero, el foco ahora está puesto en el informe arbitral elaborado por Diego Flores, donde se detallan diversos incidentes protagonizados por la hinchada azul.

En el documento, el juez consignó que “al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur”, marcando el inicio de una serie de hechos que podrían traer consecuencias para el club.

Detalles del informe y posibles sanciones

El árbitro también describió lo ocurrido durante el partido, señalando que “en el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur”.

Además, agregó que “a partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15”.

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Estos hechos quedaron registrados en el informe entregado a la ANFP, que ahora deberá determinar si corresponde aplicar sanciones.

Cabe recordar que, según el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades, este tipo de conductas puede derivar en multas económicas, cierre de sectores del estadio o incluso partidos sin público, lo que abre un nuevo frente para Universidad de Chile tras su festejado triunfo en el clásico.

DATOS CLAVE

El árbitro Diego Flores denunció el uso de bengalas y fuegos artificiales en el Estadio Nacional.

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Juan Martín Lucero marcó el gol del triunfo 1-0 de Universidad de Chile ante la UC.