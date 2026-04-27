El triunfo de Universidad de Chile por 1-0 sobre Universidad Católica en el Clásico Universitario sigue dejando repercusiones, siendo tema más que repetido la inclinación de Fernando Gago por sus jóvenes figuras como titulares.

El técnico azul sorprendió al incluir desde el arranque a varios juveniles, especialmente en la zona media, donde destacaron nombres como Agustín Arce y Lucas Barrera, mientras que en ofensiva también dijo presente Ignacio Vásquez. Una decisión arriesgada considerando el contexto de un clásico, pero que terminó dando resultados.

Uno que valoró especialmente esta faceta fue Claudio Borghi, quien no dudó en destacar el coraje del DT argentino para confiar en futbolistas jóvenes en un partido de alta exigencia.

Borghi aplaude la valentía de Gago con los juveniles

En conversación con RedGol, el “Bichi” analizó lo ocurrido en el Estadio Nacional y fue claro en su postura: lo de Gago no fue algo común dentro del fútbol chileno.

“Mira, ayer dijeron que no pasó nada extraordinario y yo dije claro que sí pasó algo extraordinario. Fernando Gago puso tres juveniles donde normalmente los técnicos no ponen juveniles”, explicó.

Claudio Borghi se saca el sombrero ante la apuesta de Fernando Gago en el Clásico ante la UC (Foto: captura TNT)

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Borghi fue más allá y recalcó que este tipo de decisiones no suelen verse en partidos de este calibre. “En los clásicos normalmente se pierden los minutos de juveniles y el tipo vino y los puso. Sí estuvo también, no digo la suerte, porque no lo es, el momento que los tres juveniles que puso anduvieron bien”, añadió.

La apuesta de Gago no solo le permitió quedarse con el triunfo, sino también instalar una señal potente: en la U hay espacio para los jóvenes incluso en los escenarios más exigentes, algo que fue ampliamente valorado por el histórico campeón del mundo con Argentina.

DATOS CLAVE

Fernando Gago alineó a tres juveniles como titulares en el triunfo 1-0 ante Católica.

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Los canteranos Agustín Arce, Lucas Barrera e Ignacio Vásquez destacaron en el Clásico Universitario.