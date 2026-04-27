El Clásico que le ganó Universidad de Chile a Universidad Católica en el Estadio Nacional dejó muchos elogios para la patrulla juvenil que presentó Fernando Gago, donde claramente destacó el volante Agustín Arce.

En conversación con BOLAVIP Horacio Rivas indica que el camino del mediocampista no ha sido una explosión fortuita, sino el resultado de un proceso de maduración silencioso.

“Agustín Arce ha demostrado el temple que tiene… dio una vuelta larga, aprovechó cada momento que ha tenido y hoy es mucho más productivo que Javier Altamirano”, sentenció el exdefensor.

Según Rivas, mientras Altamirano no ha logrado consolidarse del todo, el juvenil ha sabido llenar los espacios con una eficiencia notable.

Horacio Rivas destaca el nivel de Agustín Arce.

La clave del éxito de Arce, según “Carepato”, radica en su capacidad para entender el fútbol moderno, donde el talento individual debe estar al servicio del grupo. “Hoy se ganó la titularidad a ojos cerrados. Una cosa es el aspecto individual, un jugador talentoso, pero hoy tiene que cooperar con el aspecto colectivo y habilitar permanentemente en el juego ofensivo”, explicó Rivas, resaltando que Arce saca ventaja justamente en esa doble función.

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La “Utilidad Colectiva” sobre el talento individual

Rivas fue enfático en que el fútbol actual no permite jugadores que se queden “mirando” tras perder el balón. En ese sentido, valoró que Agustín Arce haya entendido la importancia de la recuperación y la participación constante. “Hoy no sirve el que pierde la pelota y se queda mirándola. Ahí es donde está el crecimiento de él, se ganó un espacio y por eso se ha hecho tan importante”, analizó el histórico azul.

Finalmente, Horacio Rivas destacó que esta “utilidad colectiva” es lo que ha permitido que la U de Gago se vea más sólida. Al comparar a ambos volantes, Rivas cerró su argumento señalando que Arce hoy aporta una dinámica que Altamirano no ha logrado replicar, convirtiéndose en el motor que el mediocampo estudiantil necesitaba para imponerse en duelos de alta presión.